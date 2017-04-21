〈北部〉前進宜蘭綠博 80歲蒸汽火車啟航

2017-04-21

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕高齡八十歲的CT二七三特甲級蒸汽火車，昨為宜蘭綠色博覽會啟航，搭載弱勢團體與長者前進綠博，宜蘭縣代理縣長吳澤成說，軌道運輸是最好的綠能交通，蒸汽火車啟航象徵縣府爭取北宜直鐵與鐵路高架化的決心。

CT二七三特甲級蒸汽火車從頭城火車站出發後，沿途停靠礁溪、宜蘭、羅東、冬山火車站及蘇澳新站、宜縣府希望以綠色載具讓遊客體驗綠色生活，感受鐵路慢活旅行，鼓勵大家多利用大眾運輸工具。

除了吳澤成，宜蘭市長江聰淵、頭城鎮長曹乾舜、羅東鎮長林姿妙等人也出席啟航活動，為蒸汽火車鳴笛；CT二七三特甲級蒸汽火車掛五節車廂，每節車廂限額六十人，共可搭乘三百人，行駛里程數六十七．二公里，各車廂安排導覽志工，隨車解說宜蘭鐵道旅行，說明綠博永續理念。

吳澤成說，搭火車到冬山火車站，走出站區便直抵綠博場地，透過蒸汽火車呼應綠博「綠．啟航」活動主題，請大家搭大眾運輸玩綠博，體驗不一樣的綠色生活。

吳澤成說，蒸汽火車即綠色運輸，是最好的綠能交通，爭取北宜直鐵與鐵路高架化勢在必行，宜縣府列入重大施政項目並全力爭取。