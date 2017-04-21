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〈北部〉苗縣爭取前瞻 提1520億建設需求

2017-04-21

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣政府為了爭取前瞻基礎建設資源，專案提報全縣軌道、水環境、城鄉建設共一百八十八項、總經費約一千五百二十億元的建設需求，縣長徐耀昌昨天出席「前瞻基礎建設特別條例草案」公聽會，由於目前苗栗縣實際分配到的資源少之又少，徐耀昌全面爭取優先納入苗栗縣的需求，公平對待資源不足的苗栗縣。

縣長北上參加公聽會 專案提報188項

徐耀昌昨天在立法院召開的公聽會指出，檢視前瞻基礎建設與苗縣較具關連性的僅水環境建設中的「天花湖生態水庫工程」及「大安大甲溪水聯合運用工程」兩項建設，但這兩項建設，部份地方鄉親都表達反對，請中央再審慎評估。

徐耀昌指出，依據行政院前瞻基礎建設計畫核定本，其中，軌道、綠能、數位及水環境建設經費已大致分配底定，很遺憾發現苗栗縣實際分配到的資源微乎其微，如果尚有調整空間，希望能優先納入苗縣需求，尤其，在競爭型的城鄉建設部分，能夠秉持城鄉均衡發展的核心精神，支持苗縣所提報的各項建設計畫。

包括軌道、水環境、城鄉建設等

徐耀昌昨天爭取竹南頭份輕軌、台鐵海線鐵路拓寬雙軌、苗栗及苑裡路立體等四項計畫，總經費五百零七億一千九百萬元。

水環境建設部分苗栗縣共提報三項計畫，包括提升自來水普及率計畫六十四億元、縣管區排田寮排水系統整體治理工程六點六八億元、縣管區排灰寮溝排水系統整體治理工程四點一五億元，共約七十四點八三億元，希望能專案提升苗縣自來水接管率至九十％，並有效改善苗栗地區淹水情形及提供優質水岸環境和水質。

徐耀昌：資源分配太少 盼公平對待

城鄉建設部分依據十大工程類別彙整提報一百八十一項計畫案，共約九百三十七點七五億元，其中以提升道路品質九十二案為最多，其次是公共服務據點整備二十五案、營造休閒運動環境二十二案、城鎮之心工程十五案，再其次是文化生活圈建設及客家浪漫台三線各七案、開發在地型產業園區五案、改善停車問題及原民部落營造各三案、校園社區化改造二案。

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  • 苗栗縣長徐耀昌昨北上立法院參加前瞻計畫公聽會，提出共一百八十八項、總經費約一千五百二十億元的建設需求。（苗縣府提供）

    苗栗縣長徐耀昌昨北上立法院參加前瞻計畫公聽會，提出共一百八十八項、總經費約一千五百二十億元的建設需求。（苗縣府提供）

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