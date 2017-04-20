〈北部〉治平高中第一人》葉欣瑜看片練英語 多益滿分
2017-04-20
〔記者李容萍／楊梅報導〕治平高中應用外語科英文組三年級學生葉欣瑜，喜歡閱讀英語雜誌、觀看外國影集，努力學習生活英語，三月廿五日參加TOEIC（國際溝通英語測驗），獲得九九○分滿分的優異成績，五月即將報考四技二專統一入學測驗，她希望錄取台灣科技大學應用外語系，將來擔任英語雜誌編輯。
治平高中應用外語科推行全民英檢及多益測驗多年，這次有一三九個學生參加多益測驗，平均分數在五五○分以上，葉欣瑜是治平高中第一個拿到滿分的學生，也是所有考生的唯一滿分，成績勝過很多名校的高中生。
葉欣瑜說，國小三年級開始接觸英語，國中閱讀出國遊學使用的《食衣住行英語通》，就讀高中後，英文專業課程變多，每天利用一小時自學英語雜誌，YouTube有許多國外影片都沒有翻譯，努力翻查字典後，現在都能看懂、聽懂。
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