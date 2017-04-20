〈北部〉航空城配地少4％ 市府 價值提高了

2017-04-20

地政局：41％已是最多

〔記者謝武雄／桃園報導〕市長鄭文燦十一日在施政報告時表示，航空城都市計畫配地比例為四十一％，而市府地政局昨天到市議會工作報告，市議員舒翠玲說，鄭文燦選前承諾農地配地四十五％、特農區五十％，如今變成農地四十一％、特農區四十六％，她質疑競選支票跳票，配地縮水後，地主荷包合計減少約四百億元，一萬一千三百多位地主，平均每人損失約三百五十萬元。

配地屬住宅區每坪20萬

地政局局長陳錫禎解釋說，桃園市近期的區段徵收都市計畫，包含中路、八德擴大、A10等配地，都只有四十％，航空城配地四十一％已經是最多了。配地比例和公共設施比例也有關係，市府在航空城都市計畫區內增加許多公共設施，讓整個都市計畫更完整，配地的價值也因此提高，未來產專區每坪約十五萬元，民眾配地是住宅區，每坪約有廿萬元行情。

平均每名地主損失350萬

舒翠玲說，市府負責開發的蛋白區，區段徵收面積一六七四公頃，配地比例減少四％，換算後等於減少六十七公頃，每坪以開發後的廿萬元計算，市價超過四百億元，蛋白區內有一萬一千三百多位地主，平均每人損失約三百五十萬元。

陳錫禎指出，航空城都市計畫去年已完成卅場聽證會，對於地主提出的各項意見，內政部都在專案檢討，預估八月完成後送內政部都市計畫審議委員會審查，等明年初通過後再送土徵小組，市府也會展開地上物查估作業。

市議員林俐玲說，外界都認為航空城計畫遲滯不前，市府應該拿出更大的開發魄力；市議員黃婉如、林政賢、黃景熙表示，航空城攸關台灣、桃園的發展，市府要加快航空城的開發腳步；市議員游吾和則說，推動航空城計畫要尊重農民意願，該保留就保留，蛋白區開發分成兩期，未來的介面銜接也很重要。

大園區籍市議員徐其萬表示，很多民眾都關心航空城進度，市府應該公布進度讓民眾了解；市議員魯明哲、梁為超都認為，既然中央、地方都是民進黨執政，就應該加快開發的腳步。