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〈北部〉桃園》青創及中小企業貸款 核貸比率低

2017-04-18

〔記者邱奕統／桃園報導〕市府經濟發展局鼓勵青年創業，推動「青年創業及中小企業信用保證融資貸款」，但從二○一三年至今，全市僅有一二二家通過核貸，一年僅約卅件，市議員范綱祥昨天質詢說，桃園一年新增八千四百多家企業，通過件數僅約二百八十分之一，要求經發局找出潛在的創業者給予必要協助。

經發局昨天到市議會工作報告，范綱祥詢問青創貸款申請案，經發局局長朱松偉卻一問三不知，范綱祥批評說，經發局對於申請案的行業類別、年齡、性別等基本資料都沒掌握，如何輔導創業？

范綱祥說，經發局去年十月修訂中小企業信用保證融資貸款要點，把青年創業納入核貸對象，由政府擔任保證人，是效力很強的保證，但過去四年，青創與中小企業通過核貸的件數少之又少，總貸款金額也只有一．七億元，他質疑經發局宣導不足，才讓政策美意未發揮效果。

朱松偉說，會持續在各區舉辦說明會，讓青年和中小企業在上創業貸款無後顧之憂。

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