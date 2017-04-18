〈北部〉蘇花、中橫飆重機 去年迄今21事故17死傷
警在公路入口加強稽查
〔記者王峻祺／花蓮報導〕蘇花、中橫公路沿線因無敵海景及豐富的自然景觀，近年來成為重機車友競速馳騁的熱門路線，來自桃園的許姓哈雷重機騎士，本月八日疑似因地面碎石路滑，加上車速過快而魂斷蘇花；新城警分局表示，去年迄今二地的重機交通事故，已釀十七死傷，將定期在公路入口處設置交通稽查，降低事故發生率。
蘇花公路清水斷崖及太魯閣國家公園，除是國內外遊客的指定旅遊景點，也是重機車友們的必征之地，陡峭山路因危險性高，導致去年二地共發生一○三起車禍，其中大型重機車事故共有廿一件，肇事原因多為未注意車前狀態、追撞、對撞及自摔。
新城警分局表示，在去年迄今所發生的廿一件大型重機車事故中，死亡車禍共占三件，造成三人死亡，一般受傷車禍十件，導致十四人受傷，另還有八件為單純車損車禍。
新城分局交通組長黃榕仙說，大型重機車發生事故的隱性原因很多，重機騎士行駛公路時，因直線及行駛方向的慣性作用，若未保持安全距離或車速稍快時，常會剎車不及追撞前車，如果又剛好遇到轉彎無法拉回車體，則容易自摔，多數騎士也因從西部環島東進，抵達花蓮已連續騎乘數小時未休息，較會產生疲勞現象。
他強調，早期重型機車的材質及骨架設計較現代粗壯，四百CC以上的車種，光空車就重達二百至三百五十公斤，現在則因使用更先進的鋁、鎂、鈦及碳纖維材料後，日系一千CC的重型機車，平均重量已減至一百九十公斤上下，相對不易掌控。
黃榕仙說，警方連日來已在蘇花公路及太魯閣入口處設置交通稽查，執行路檢勤務，共稽查二百卅五部大型重機車，叮嚀騎士遵守交通規則、放慢車速及禮讓來車，盼能降低車禍發生率。
騎士精品業者李詩彥建議，重機騎士應穿著標準配備及護具，避免摔車而導致嚴重傷害，組隊出團時，更要降低車速並保持安全車距，另因頭部通常都是危及生命的主要關鍵部位，可佩戴全罩式安全帽，強化整體結構性，完整保護頭頸部及下顎。
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