〈北部〉桃竹苗遊覽車 8業者被評丙、丁
經限期輔導後全部合格 仍可繼續營業
〔記者謝武雄／桃園報導〕公路總局新竹區監理所昨天在桃園市舉行遊覽車評鑑優等頒獎典禮，桃竹苗地區共有一四一家遊覽車業者，有三十二家獲得優等評鑑，另有八家被評為丙等、丁等的業者經過限期輔導後，在三月底全部合格，仍可繼續營業；至於蝶戀花旅行社靠行的友力通運原本評鑑丙等，事發後已被撤照，不列入輔導行列。
新竹區監理所指出，被評鑑丁等的業者只有一家，是桃園市千進通運，另外七家丙等業者，其中五家在桃園市，分別是上賓通運、正達遊覽、金珠通運（今年初遷至桃園市）、凰宮遊覽、啟益遊覽；此外，新竹市富鎮通運、苗栗縣翔順遊覽通運也被評為丙等。
新竹區監理所所長林翠蓉表示，公路總局每兩年針對遊覽車業者進行評鑑，評鑑結果會公告官網，桃竹苗地區評鑑結果是丙等業者七家、丁等一家，雖然這八家都已通過輔導、可以繼續營業，但評鑑結果會跟著業者兩年，作為民眾挑選遊覽車的參考。
32家獲得優等 其中桃園客運連莊兩年
桃園監理站站長周景朗表示，遊覽車業者評鑑項目包含車齡是否老舊、駕駛違規數量、車隊規模、是否有GPS、電腦管理狀況（含派車、保養維修、行車前安全檢查、工時管理）、資料是否完備等，一般而言，評鑑優等的遊覽車業者都具有一定規模，車齡較新，對消費者比較有保障。
周景朗說，桃竹苗地區這八家評定丙等、丁等的業者，除了車齡老舊等問題，其它大都是管理缺失，有的甚至沒有電腦管理，連派車單、維修工單都不齊全，駕駛人也沒有教育訓練，桃園監理站三月十四日已針對桃園市六家評鑑丙、丁等的業者開課，課程內容包含道安法規、各項逃生、消防設備使用，讓遊覽車駕駛具有安全觀念。
桃園客運連續兩年獲評鑑優等，新竹區監理所也邀請桃竹苗遊覽車業者到桃園客運觀摩，了解「行車紀錄系統」、「電子派車系統」、「落實駕駛員管理」及「車輛保修維護」等；周景朗說，桃園客運遊覽車都是三年內的新車，駕駛員出勤之前都要接受酒測，經營管理模式值得其他業者參考。
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