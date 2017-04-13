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懸宕20年的掩埋場該有答案了
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〈北部〉肩頸痠痛別輕忽 頸椎脫位恐癱

2017-04-13

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣彭先生喝醉不慎從家中二樓跌落，造成頭皮約十公分撕裂傷，治療後仍覺得後肩頸痠痛，拖了兩周才就醫，檢查發現原來是頸椎第四、五節脫位造成頸部痠痛，由於有四肢癱瘓危險，花蓮慈濟醫院神經外科吳聖文醫師趕緊為他進行頸椎牽引復位，再進行前位減壓固定融合手術，外觀傷口僅三公分，且沒有麻木及神經學損傷，術後復原良好，三天就出院了。

吳聖文醫師說，絕大多數頸椎脫位的病人，受傷後會有四肢痠麻、無力、呼吸困難等明顯表現，甚至可能死亡，但彭先生相當幸運，即使頸椎脫位的第四節關節正好卡住第五節關節，頸椎已往前位移一公分，四肢不僅沒有痠麻、無力感，也能行動自如，只感覺脖子痠痛、僵硬，如果這時候忽略警訊，沒有做好護頸的防護，頸椎位移更嚴重，後果就不堪設想。

吳聖文醫師表示，若因車禍或其他原因造成頸部受傷而疼痛不已時，絕對不可輕忽，一定要就醫做影像檢查，以確定頸椎是否正常，若發現有問題，應馬上接受正確的治療，切勿在診斷確定前接受推拿、整脊治療，以免發生無法彌補遺憾。

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