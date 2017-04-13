〈北部〉南端終點站 吃喝玩樂都有

2017-04-13

〔記者李容萍／中壢報導〕A21環北站是機場捷運目前通車的南端終點站，舉凡藝文、生態、商圈、購物、夜市，走出環北站，不論行腳或騎YouBike，在這裡吃喝玩樂一應俱全。

環北站附近有六和商圈、中平商圈和中壢觀光夜市、中原夜市。六和商圈是由中豐路、環北路、延平路及中美路所包圍的街區，以SOGO百貨及威尼斯影城為核心，結合周邊精品服飾、餐飲店、咖啡館等，不僅有時尚店家、美食名店，更有公園綠地，由環北站步行約十五分即可到達。

位於中壢火車站前的中平商圈素有「桃園西門町」之稱，匯聚各式潮服、百貨與小吃，包括新珍香酥糖、中壢肉圓世家等招牌老店，更有多家日系、韓風及自創品牌的潮衣服飾店，以及具有歷史的中壢長老教會和日式建築中平路故事館，是兼具流行與傳統的特色商圈，從環北站下車後可轉乘公車前往。

主要集中在新明路至民權路口的中壢觀光夜市，是南桃園最大夜市，各種人氣小吃應有盡有；沿著中原大學商圈林立的中原夜市，也有許多物美價廉的美食。

此外，中原路毗鄰老街溪畔設立的「老街溪河川教育中心」，是以「河川」為主題的教育中心；中美路也有中壢藝術館，愛好藝文的民眾不妨順道參訪。（系列完）