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〈北部〉平鎮三崇橋燈箱畫香爐 挨批像墳頭

2017-04-11

〔記者周敏鴻／平鎮報導〕平鎮區公所辦理橋樑意象改善工程，在延平路、振興西路口的三崇橋，裝設十座圖案燈箱，其中六座燈箱的外觀像鐘鼎、香爐圖案，讓居民覺得很像墳頭的「墓碑前擺了香爐」，質疑「難道公所想把三崇橋變奈何橋？」公所人員解釋說，當初的設計是為了凸顯客家傳統，豈料引來觀感不佳，會變更改善。

公所︰會變更改善

平鎮區公所分別在環鄉橋、南天橋、北勢橋、延平橋、三崇橋進行橋樑意象改善工程，其中三崇橋的設計，護欄增設十個圖案燈箱，每個造價約六萬五千元，其中四個是獅子圖案、可愛討喜，六個是傳統客家錫爐圖案，想凸顯客家特色卻引來負面評價。

居民抱怨說，傳統的客家錫爐圖案燈箱搭配鐘鼎外觀，遠看像墳頭，「實在很不吉利！」像是墓碑前擺了香爐，難道要變成奈何橋？三崇橋是當地的交通要道，交通流量大，若因墳頭造型的設計讓用路人害怕分心、心裡發毛而造成車禍，誰來負責？

市議員黃敬平、謝彰文接到居民陳情，昨天到場會勘，批評像墳頭的圖案燈箱，底色有大片留白，中央放了香爐，如果再加上顯考、顯妣等字樣，完全就是清明節掃墓的氛圍，白天讓人看了不舒服、晚上讓人心中直發毛，既然還沒驗收，一定要盡快改善。

平鎮區公所人員解釋，會順應民意、變更設計；市府工務局人員建議，在尚未改善前，先用防水的紅色布幕覆蓋圖案燈箱，避免外蓋拆除遇雨發生漏電危險，也避免觀感不佳、人心惶惶。

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  • 平鎮區公所改善三崇橋橋樑意象，其中6座圖案燈箱被居民批評鐘鼎外型加香爐圖案，遠看像是墳頭。（記者周敏鴻攝）

    平鎮區公所改善三崇橋橋樑意象，其中6座圖案燈箱被居民批評鐘鼎外型加香爐圖案，遠看像是墳頭。（記者周敏鴻攝）

  • 另外4座獅子圖案燈箱造型可愛討喜。（記者周敏鴻攝）

    另外4座獅子圖案燈箱造型可愛討喜。（記者周敏鴻攝）

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平鎮三崇橋燈箱畫香爐 挨批像墳頭

平鎮區公所辦理橋樑意象改善工程，在延平路、振興西路口的三崇橋，裝設十座圖案燈箱，其中六座燈箱的外觀像鐘鼎、香爐圖案，讓居民覺得很像墳頭的「墓…

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