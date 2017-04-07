〈北部〉8主題展區 多元文化呈現

2017-04-07

〔記者周敏鴻／新屋報導〕桃園農業博覽會佔地卅公頃，規劃八大主題展區「奇幻烏托邦」、「客家工藝」、「原民造屋」、「微笑牧場」、「農村再生」、「米食文化」、「教育專區」、「環保再生」，各具特色，呈現桃園豐富多元的農業文化。

會場右手邊「奇幻烏托邦」植物地景展區，展示桃園各地盛產的草花與蔬果；左手邊氣象站周邊，布置主題展區、青創市集與美食專區。

此外，「原民造屋」以體驗原民傳統聚落氛圍，「客家工藝」以客家百工百業為主軸，「微笑牧場」運用造型水池與生態池，呈現傳統養鴨養鵝人家生活與牧場情境。

「農村再生」塑造農村生活景觀；「米食文化」以「打造米食料理廚房」為主軸；「教育專區」讓遊客學習食農教育、埤塘生態、環保永續、藝術美學等；「環保再生」透過二手家具的創意工藝展示，宣導環保觀念。