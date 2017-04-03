〈北部〉《機場捷運各站系列報導》A8長庚醫院站 轉運交通樞紐
〔記者鄭淑婷／龜山報導〕A8長庚醫院站是桃園機場捷運最繁忙的車站之一，位處桃園市龜山區、新北市林口區的交界處，附近有高達二十萬人的生活區，包括長庚醫院及林口工業區、華亞科技園區，還有非常壅塞的國道一號林口交流道，國道轉運、上下班及看診車潮幾乎天天塞滿各路段，機捷通車後讓通勤族多了一項不塞車的選擇。
A8站在龜山區文化一路、復興一路的交會處，是聯合開發的高架化站體，直達車、普通車皆有停靠，與A8站同為林口生活圈的A7體育大學站及A9林口站，這兩站因為只有普通車停靠，A8站因此成了A7、A9站旅客的直達車轉運站，要北上A1台北車站或南下桃園機場，龜山、林口民眾都要在A8站轉搭直達車，交通樞紐的重要性不言可喻。
購物中心空橋直通醫院
A8站出入口在文化一路上，也可從共構的環球購物中心出入，購物中心二樓有空橋直通長庚醫院院區，就診的旅客不需穿越馬路，可直接從站區直達醫院，就醫、探病都更方便。
站區出口有Ubike站，周邊有超過四十條公車路線提供轉乘，除了南來北往的國道交通，還有多條長庚醫療專車行經，從A8站可轉乘到新北市林口、新莊、樹林、三重、板橋、蘆洲、八里及台北市信義、士林區，桃園市龜山、大溪區等地；開車的民眾如到A8轉乘機捷，在A8站聯開大樓有專用停車場、長庚醫院停車場，周邊也有民間收費停車場。
長庚湖畔規劃國道轉運站
長庚醫院周邊交通一向紊亂，機捷通車後，市府交通局、警方著手整頓，計畫在長庚湖畔設置「國道轉運站」，整頓目前分散的長途客運點；交通局表示，轉運站最快在一○八年完工，將國道客運從龜山一路、湖邊路引導進出，乘客可從轉運站直接前往醫院及捷運站。
A8站最大特色就是聯開大樓，由高鐵局、長庚醫院及台塑聯合開發，商場及飯店分別由環球購物中心、福容飯店進駐，結合交通、購物、住宿與醫療設施，生活機能完善。
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標題：〈北部〉《機場捷運各站系列報導》A8長庚醫院站 轉運交通樞紐
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