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〈台北都會〉中央前瞻計畫 新北提12案4500億

2017-03-21

最大一筆為三環三線延伸

〔記者賴筱桐／新北報導〕行政院推出「前瞻基礎建設計畫」，預估八年內投入一兆元經費，用於軌道、水環境、綠能、數位及城鄉五大類建設。新北市政府提出十二案，總經費高達四千五百億元，其中最大筆是三環三線及其延伸計畫，約一千八百九十一億元。副市長葉惠青表示，希望打造新北市成為北台灣發展核心地帶。

5提案初步獲行政院支持

研考會副主委莊榮哲指出，市府彙整各局處提出十二案重大計畫，總經費四千五百億元，二月二十二日已向行政院提報，其中三環三線、都市停車空間改造、青年社會住宅推動、防災都更執行、智慧長照等計畫，初步獲行政院支持。

葉惠青表示，新北市有四百萬人口，佔北台灣一半人口，提案以未來四至八年進行長遠規劃，展現強烈企圖心，透過改善交通、環境，提升生活品質，串聯北北桃基生活圈，打造新北市為北台灣發展核心。

他舉例，三環三線能有效達成「大台北一小時交通生活圈」目標，包括萬大─中和─樹林線第二期、環狀線第二階段、汐止民生線完工後，超過六百萬人能享受捷運便利，以及淡海輕軌延伸至八里、五股泰山輕軌、捷運機場線增設A2a和A5a站、深坑輕軌等，帶動新舊都市開發，均衡區域發展；北台生活圈交通暢流計畫，改善國道關鍵瓶頸與替代路廊。

水資源建設方面，葉惠青說明，新店溪水資源環境示範計畫是一大亮點，目標完成碧潭堰拆除、修復或重建，興建烏來淨水場，於新店溪沿線建置完善自行車道系統，發展觀光休閒。

2立委表支持 協助爭取經費

立委吳秉叡表示，早在市府向行政院提案前，他已聯合多位新北市立委及議員在政務委員張景森主持的諮詢會議上爭取相關經費，包括闢建停車場、打通交通瓶頸、鐵路立體化、金九地面纜車等建設，對於市府所提計畫，他全力支持。

立委羅致政說，新北市老舊社區多，巷弄狹小，停車空間嚴重不足，有改善急迫性，市府提案都市停車空間改造計畫，他深表贊同，將協助爭取中央挹注經費。

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  • 新北市推動捷運三環三線，約1891億元，向行政院爭取「前瞻基礎建設計畫」預算，初步獲首肯。（資料照，新北市捷運工程局提供）

    新北市推動捷運三環三線，約1891億元，向行政院爭取「前瞻基礎建設計畫」預算，初步獲首肯。（資料照，新北市捷運工程局提供）

  • 新北市政府爭取 前瞻基礎建設計畫案件

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