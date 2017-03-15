〈南部〉北屏普悠瑪增班 4月起每天往返各2班

2017-03-15

原假日增開110及133次 改每日行駛

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東潮州直達台北的台鐵「普悠瑪號」列車，去年發車後一票難求，目前仍僅有每天北上、南下各一班次，週五至週日增開一班次，經立委周春米爭取，台鐵決定從四月起將原本僅有假日增開的西線一一○及一三三次普悠瑪直達列車改為每日行駛。

普悠瑪號台北至屏東行駛時間為四小時，全票價格八百九十一元，台北至潮州行駛時間四小時十分鐘、全票價格九百二十五元，相較高鐵票價便宜不少，被乘客譽為CP值高的交通工具。

普悠瑪號去年四月二十一日正式發車後，每天僅南下一一一次列車七點四十八分自松山站發車、北上一三六次列車下午兩點五十八分自潮州車站發車各一班。去年十月台鐵改點，再加開假日班次一一○及一三三次，一一○次北上列車每周六、日、一行駛，上午七點三十分從潮州站出發，南下一三三次周五、六、日行駛，下午兩點二十八分從南港站發車；四月起，假日行駛的一一○及一三三次普悠瑪直達列車，將改為每日行駛。

15班次自強號 增停新左營站

除了普悠瑪增開班次，目前往返屏東、新左營站每日行駛列車共一百三十班次，由於兩鐵站間步行時間約五到八分鐘，台鐵局也規畫將十五班次自強號增停新左營站，配合高鐵直達車調整轉乘時間八至十五分鐘，將有效改善兩鐵轉乘時間。

屏東縣政府表示，相信四月起能大幅提升屏東鄉親往返台北的交通便利性，未來若普悠瑪列車調度許可，將再向台鐵爭取增加每日行駛車次，滿足更多鄉親搭乘需要。