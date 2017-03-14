〈中部〉生活零廢棄 埔里青農推共租機具

2017-03-14

〔記者佟振國／南投報導〕露天焚燒廢棄物嚴重影響空氣品質，南投縣埔里鎮青年農民郭昱宏以身作則，去年率先自掏腰包購買碎木機，取代傳統露天焚燒，他並分租器具給農民與一般民眾使用，並指導如何廢物再利用，有人遠從高雄前來取經，共同為空污減量盡一分心力。

每年冬季作物收成後或春耕之前，所產生的農業廢棄物農民習慣一把火燒掉，產生大量濃煙，賠上空氣品質與眾人健康，埔里台光香草園少東郭昱宏，去年自掏腰包八萬多元購買小型碎木機，粉碎後的木屑用於土壤改良，或是田間覆蓋物，減少雜草增生，軟式步道也能派上用場，由於自用效果不錯，他又添購馬力更大的機器，可以處理更多更大型的廢棄物。

由於一台碎木機動輒數萬到數十萬元都有，農民個自購買負擔太大，郭昱宏則是推動農民集體承購，也願意提供機器供農民租用，減輕小農的負擔。

郭昱宏表示，現在每個月都會透過臉書號召舉辦「生活零廢棄」宣導，同時推廣無煙式鼓風機桶燒製作生物炭，讓無用的廢棄物變成有用的東西，並回歸大自然。

郭昱宏指出，推廣「生活零廢棄」活動以來，一般民眾接受度反比農民高，甚至還有遠自高雄的民眾前來取經，租下碎木機自己載回高雄使用後再歸還。