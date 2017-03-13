〈北部〉畢展移師土地公文化館 南崁高中：缺設備
半露天空間辦茶會 學生：又不是辦廟會
〔記者陳昀／桃園報導〕位於桃園區三民路的土地公文化館暨桃園文化館二月底開幕，今年起高中以下的學生展覽都得移到此處舉辦，準備舉辦畢業美展的市立南崁高中學生月初場勘時卻發現，土地公文化館缺乏許多基礎設備，常設展的大型玻璃櫃也佔用展場不少空間，且館方要求開幕茶會得在一樓的半露天空間舉辦，但一邊是馬路、一邊是土地公廟，學生覺得很不適合辦開幕茶會，私下抱怨「又不是在辦廟會」！
文化基金會允諾 畢業美展前補齊設備
土地公文化館是文化局委託桃園市文化基金會營運，二、三樓有土地公文化常設展，四至六樓開放各種形式特展進駐。文化局視覺藝術科長羅炤月表示，土地公文化館是新館舍，許多設備仍陸續採買中，三月初又逢文化基金會執行長交接，可能因此行政流程稍有延宕，文化局會協助處理；桃園市文化基金會也允諾會在南崁高中美術班四月底的畢業美展前補齊設備，讓學生完整展出作品。
南崁高中美術班學生表示，土地公文化館缺乏許多以往文化局提供的基本策展工具，像是牆面無法重複黏貼作品卡、沒有能展示動態作品的電視牆，展覽用燈具、掛畫軌道也不足，且展場內許多大型玻璃櫃不但讓展覽空間變小，也限縮運用空間。
學生們說，過去文化局可開放在展場內舉辦茶會，但土地公文化館卻要求得在一樓土地公廟前半露天空間舉行，但場地一旁有香爐和馬路，他們認為這樣不適合辦開幕茶會，然而市府的規定讓他們別無選擇，也擔心得自掏腰包補足相關設備。
羅炤月說，土地公文化館規劃有特展空間，因此今年文化局改變方向，希望將在地或社區型的展覽移至此處舉辦，文化局場地會逐漸轉型專作專業展覽，讓兩者有所區隔。
桃園市文化基金會表示，展場內玻璃櫃為固定裝置、無法移動，館方會在走廊等處騰出空間，讓學生的作品能完整展出，但仍希望堅守展場內禁止飲食原則，這部分還要再協調。
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標題：〈北部〉畢展移師土地公文化館 南崁高中：缺設備
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