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〈台北都會〉公共住宅 柯P︰4年1.8萬戶「開工」

2017-03-11

明倫公宅開工動土

〔記者沈佩瑤、黃建豪／台北報導〕市長柯文哲選前開出四年兩萬戶公共住宅支票，昨出席明倫公宅動土典禮，被媒體問及四年內能否完成目標？柯旋即指出，正確說法應是四年一萬八千戶「開工」，並強調公宅要時間興建，不可能四年間完工。而都發局統計，柯市長上任兩年多，已有十一處公宅完工、約一千一百戶，但其中七百卅戶於前市長郝龍斌任內完工，其餘兩處基地也是郝任內發包、柯任內完工。

已有十一處公宅完工

北市府盼北市公宅戶數能占總戶數（約一百零四萬戶）的五％，換算約五萬多戶，因此柯文哲喊出公宅四年兩萬戶、八年五萬戶目標。據了解，郝市府任內規劃十一處公宅，柯文哲上任後規劃卅八處，共計四十九處、一萬八千一百戶。但柯文哲任期剩一年多，仍有一萬七千戶未完工，包括明倫公宅，目前僅興隆二區、萬華青年、松山健康、南港東明公宅等五處基地、約兩千一百三十三戶開工。

平均工期 兩年半至三年

都市發展局表示，其餘卅三處公宅基地多已做完設計，預計接下來一年半內會陸續開工，平均工期約兩年半至三年。至於第二階段八年五萬戶的開發基地，都發局指出，比較可能是由市府向國產署提出需求，或透過都市更新手段取得，並強調這部分「還要再爭取」。

北市府昨上午於明倫公宅舉行開工動土典禮，柯文哲致詞時指出，明倫公共住宅開工，是他公宅政策踏出的第一步，下一步就是講了五十年仍無法解決的蘭州斯文里公辦都更。

明倫公宅規劃三百八十戶，分為一、二、三房型，數量比例為七：二：一。另還保留部分空間為創造力學園、社區公共保母空間、幼兒園等，也會導入智慧城市設備，將是ＡＲ、ＶＲ的創新基地，並留設大面積廣場，保留樹木，提供更舒適的居住環境；屋頂規劃為城市農園，促進社區居民農作及交流機會。

不過，柯文哲會後被媒體問及能否於四年內完成公宅目標？柯旋即表示，正確說法應該是四年一萬八千戶「開工」，並說目前工程進度大概誤差一、兩個月，會持續往前推進，但因需興建時間，不可能在四年間完工。

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  • 台北市長柯文哲昨日出席明倫公宅開工典禮，並主持動土儀式。 （記者叢昌瑾攝）

    台北市長柯文哲昨日出席明倫公宅開工典禮，並主持動土儀式。 （記者叢昌瑾攝）

  • 台北市長柯文哲昨日出席明倫公宅開工典禮，並主持動土儀式。 （記者叢昌瑾攝）

    台北市長柯文哲昨日出席明倫公宅開工典禮，並主持動土儀式。 （記者叢昌瑾攝）

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