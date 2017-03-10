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〈南部〉死亡車禍去年160件 岡山25件居冠

2017-03-10

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市A1（造成人員當場或廿四小時內死亡之交通事故）車禍去年造成一六四人死亡，機車騎士就多達一一七人，佔七十一．四％，警方分析肇事率以岡山分局轄內廿五件居冠，其次是林園分局廿一件，仁武分局不遑多讓廿件，前三名都有工業區。

肇責於機車的事故 排名第一

交通大隊統計去年A1車禍共有一六○件，比前年減少十三件，肇責於機車有五十八件，排名第一，死亡率最高的也是機車騎士（含自撞），其次是自小客車四十七件，大、小貨車肇事的A1車禍，也多達四十件，去年更多達一一七名機車騎士，當場死在車禍現場，令人不勝唏噓。

交大也統計發現，A1肇事率最高在大崗山地區（岡山、阿蓮、田寮、橋頭），包括岡山、湖內兩分局轄區，共發生了卅五件A1車禍，岡山分局就包辦廿五件，排行第一，林園、仁武分局分居二、三名，高市警局和交通局將共同研擬對策。

因前三名轄區都有工業區，大型車輛絡繹不絕，包括視線死角和內輪差，都對機車騎士構成威脅，成為隱性殺手，交通局已建請交通部律定大型車裝設「行車視野輔助器」的可能，此外，今年也加強岡山、林園、大寮、仁大工業區的交通疏導，今年一月果然讓A1車禍肇事率下降。

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