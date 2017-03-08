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〈中部〉大阿里山乾冷 春茶恐減產3成

2017-03-08

〔記者曾迺強／嘉縣報導〕嘉義地區入冬以來，雨量偏少，近日原本期待春雷萌動帶來豐沛雨量，但不如預期。梅山鄉農會總幹事黃世裕表示，今年受到少雨影響，大阿里山區高海拔春茶，因氣候長期乾冷，茶樹生長速度減緩，預估產量恐減少二至三成。茶農則擔心再不下雨，辛苦成果恐將泡湯。

農委會茶業改良場魚池分場長郭寬福表示，大阿里山區春茶陸續萌芽，由於降雨少、水份不足，茶樹不易吸收肥料，恐影響採收量，例如南投縣名間、竹山地區甫採收完的早春茶「四季春」，今年產量比去年減少二成。

春雨不來 農民憂心血泡湯

黃世裕指出，去年春雨豐沛，加上受到元月霸王級寒流加持，大阿里山區高海拔春茶品質較往年更清香甘醇，總計產量二○五萬台斤，其中，梅山茶區產量占五成五，整體產量沒有減少。

黃世裕說，今年春茶將於四月陸續採收，目前最需要施肥、灌溉，若春雨再不來，推估大阿里山區春葉可能因太乾燥減產二至三成，現在只能盼老天賞臉降雨。

4月中採收期 可能延至月底

梅山鄉瑞里村茶農邱文進說，大阿里山區自去年十二月起幾乎無雨，春茶生長速度減緩，最壞情況可能影響口感與香氣；梅山鄉瑞峰村茶農黃厚文說，原定四月中旬採收的春茶，可能要延至四月底，「很多年沒遇到春天少雨情況。」

老一輩的茶農說，本月五日是農曆節氣「驚蟄」，代表春天到了，驚蟄前後常有春雷出現，產生雷雨出現的機會也隨之增加；而根據嘉義氣象站統計，自本月五日至昨日下午五點止，嘉義地區累積雨量僅○．五毫米，雨量集中在梅山鄉、阿里山鄉里佳、山美村等山區，平地幾乎無雨。

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  • 大阿里山區高海拔春茶因氣候長期乾冷，茶樹生長速度減緩，圖為嘉縣梅山鄉瑞峰村茶園一景。（記者曾迺強攝）

    大阿里山區高海拔春茶因氣候長期乾冷，茶樹生長速度減緩，圖為嘉縣梅山鄉瑞峰村茶園一景。（記者曾迺強攝）

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