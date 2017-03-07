〈中部〉加熱爐氣爆 台塑六輕廠4人受傷
2017-03-07
經治療暫無生命危險
〔記者陳燦坤、林國賢／雲林報導〕台塑六輕工業園區的台化苯乙烯廠昨天凌晨傳出工安意外，造成現場四名員工受傷，幸經治療暫無生命危險；職安署與縣府勞工處初步調查，這起事故可能是製程管線尾氣供應量瞬間過高，造成閃燃破壞爐體，詳細原因還要深入調查。
台化苯乙烯廠一處管線在凌晨四時突然冒出熱氣，鍋體破裂，現場四名員工有三人臉部、胸部被灼傷，另有一人胸部挫傷，廠方先將傷者送雲林長庚治療，其中三人因家屬要求轉送嘉義長庚醫院，麥寮六輕管理部說明，該起工安意外都依規定通報，縣府與勞動部均派員前往現場了解，四名員工傷勢沒有大礙。
六輕管理部表示，燃料切換由燃料油轉為燃料氣時管線壓力突然升高，造成 一處鋼板門閥承受不了，以致冒出熱氣，製程已依標準操作程序安全停車，該加熱爐爐管並未破損，六輕依規定檢測及必要的修復，在經主管機關認可後再行復車。
職安署中區職業安全衛生中心昨天進場了解，認為這次意外是氣爆造成，幸好沒有波及製程設備，僅加熱爐爆炸，但六輕建廠多年，設備陸續添購，這次意外是否與之前購入的設備老舊有關，中區職業安全衛生中心將深入了解。
已勒令事故廠停工
雲林縣政府勞工處副處長陳良駿表示，縣府已派員入廠稽查，勒令事故廠停工，經探視傷者目前無生命危險，會主動提供必要協助。
環保局局長林長造表示，現場初步勘查，這起事故僅造成爐體破裂，其管線部分未受到波及，事故發生時，消防隊並未到場出水，事故於閃燃後即結束，未波及毒化物，但仍會持續觀察，確保安全，並要求台塑針對該製程管線全面檢修。
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