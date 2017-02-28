〈中部〉鹿港福德宮 金元寶回娘家過爐

2017-02-28

〔記者劉曉欣／彰化報導〕昨天是「頭牙」，民眾都到土地公廟求整年的財運，而彰化鹿港福德宮不只是擠滿求財的民眾，還有許多抱著「金元寶」回娘家的信眾。

鹿港福德宮主委金育中表示，該宮供奉南方福德正神，每年「頭牙」就是信眾抱著「金元寶」回娘家的日子，由於每年的「金元寶」樣式不同，有銅材鍍金的大小尺寸金元寶，也有玻璃工藝的賜財麒麟，不論是今年剛「博杯」所求的金元寶，還是歷年「博杯」所求的招財寶物，凡是「頭牙回娘家」，通通加碼送樂透彩。

金育中指出，今年最遠有從高雄特地抱著「金元寶」回娘家，而「金元寶」回娘家，除了今年開春才求「金元寶」直接過爐以外，其餘歷年「金元寶」則由執事人員打開蓋子，讓蓋子先「過爐」，再蓋住「金元寶」，最後再把「金元寶」連盒子過爐，透過土地公的加持，讓今年賺大錢。