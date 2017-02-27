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〈中部〉花壇親子焢窯 歡喜彩繪牆揭牌

2017-02-27

〔記者張聰秋／花壇報導〕彰化縣花壇鄉公所和永春、三春、長春社區，昨聯合在鄉內知名景點三春老樹附近的休耕農地，舉辦「三家春彩繪牆千人揭牌暨親子焢窯樂活動」，大人小孩不畏風寒在農田裡堆置土窯、放入食材，體驗野炊樂趣，食材從主辦單位提供的玉米、番薯、雞蛋，到民眾自帶的香腸、雞腿、豬肉等，讓民眾玩得高興、吃得過癮。

焢窯從早上持續到下午，火苗燃起，土堆冒出陣陣煙霧，灰濛濛景象，迫不及待等待品嚐熱食，午餐時間到，大夥農田裡享受土窯番薯，一剝開熱熱的番薯，一陣濃郁的香甜氣味撲鼻而來，小朋友吃得津津有味，直呼「好呷」，場面樂融融。

活動穿插彩繪牆揭牌儀式，該面三家春彩繪牆就在花壇鄉新三家春段八七六地號，離三春老樹不遠，彩繪牆高十一米、寬七十八米，畫作帶出田園農莊生活的意象，動物擬人化的圖案和美麗的山水景色，突顯花壇鄉農作物產業富饒，彩繪牆變成行銷當地產業的活招牌。

縣長魏明谷表示，希望藉由活動讓當地田園景觀風華再現，而活動地點離虎山巖和八卦窯等歷史建築不遠，適合全家安排半日遊或一日遊的知性之旅。鄉長李成濟說，公所擬在四月和八月在同一個地點營造花海與稻田彩繪，藉此吸引外地遊客到花壇漫遊。

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  • 花壇焢窯民眾燒柴火，等柴火燒盡再蓋土燜熟番薯。（記者張聰秋攝）

    花壇焢窯民眾燒柴火，等柴火燒盡再蓋土燜熟番薯。（記者張聰秋攝）

  • 彩繪牆圖案貼近農村生活，豐富的線條和色彩，讓人驚豔。（記者張聰秋攝）

    彩繪牆圖案貼近農村生活，豐富的線條和色彩，讓人驚豔。（記者張聰秋攝）

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