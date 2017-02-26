〈台北都會〉北市天文館人氣慘跌 議員譏「殞落的星星」

2017-02-26

入館人次 比4年前少25萬

〔記者蔡亞樺／台北報導〕二二八連續假期展開，台北市動物園、新兒童樂園、天文科學教育館是不少人的出遊首選，但北市議員指出，天文館設備老舊，展示品廿年沒更新，入館人數「溜滑梯」，去年參觀人數比起四年前，慘跌廿五萬人次，相較動物園與兒童樂園動輒百萬人次，冷清許多，為此天文館砸五億多元，進行開館以來首次大規模翻修，重振人氣。

位在士林區的天文館於民國八十六年啟用。議員許家蓓調閱資料發現，一○一年參觀人次近七十萬，一○二、一○三年皆超過六十五萬，到了前年出現下滑至五十二萬人次，至去年十一月卻連四十萬都不到。

「就像耀眼的星星殞落」，許家蓓說，天文館過去是首屈一指的科教場所、台灣首個天文教育機構，該館的圓頂式全天域劇院更是當時地標，現在卻只能靠新兒童樂園、國立科學教育館的遊客與校外教學學生撐場面，非常可惜，也浪費了這個空間。

許說，有很多民眾向她反映，從小到大參觀天文館的感覺都一樣，沒創新，去了一次不會想再去第二次。有家長帶孩子去，在劇場看影片看到睡著，因為影片太無聊。

對此天文館長陳岸立表示，展示品自開館就沒更新，多是編經費維護，以科學性博物館來說，平均八到十年更新，天文館稍慢，但近年天文學快速進展，因此規劃三年整修計畫，預計今年底完工，將增加天文新知，也會有更多互動性展示品，讓民眾輕鬆了解天文。

陳岸立說，因整修工程，為了安全封閉展示場，展示場占全館一半面積，也因此入館遊客減少，但有規劃小型臨時展示區，教育功能仍在，陳強調「這只是過渡期」，整修完成後會努力找回人氣。

此外，許家蓓認為軟硬體應與時俱進，可結合時下最夯的虛擬實境ＶＲ、擴增實境ＡＲ等新科技，讓天文更有趣，提高參觀誘因。