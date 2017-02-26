〈台北都會〉求神問事 馬祖伍位靈公廟夢裡解

2017-02-26

〔記者俞肇福／綜合報導〕係金Ａ！有人抱著棉被到廟裡睡覺，希望神明入夢幫自己解惑。

連江縣政府文化處長吳曉雲表示，連江縣北竿鄉龍角峰伍位靈公廟祈夢解夢由來已久，北竿鄉民有事情或疑惑，要請求仙翁指示，都是自己帶棉被，信眾虔誠上香後，把要祈求的事情向仙翁說明，接著在廟方準備的床墊或椅子上休息，如果有畫面從腦海閃過時，就必須起身，去擲筊向神明請示是否已來指示。

有台灣到馬祖觀光的民眾，聽聞有拜仙翁抱棉被祈夢的趣事，也前來體驗。

從新竹來的江小姐說，她請示自己有機會接老人協會，不知道能不能做好；她參拜後躺下來閉目養神，居然看到一個光一直轉一直轉，越來越亮，請教廟的前主委解夢，獲得是很好的發展，會到處幫助別人發光的解夢，讓她開心不已。