| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
3縣市大雨特報！ 今北部濕冷、南部有陽光 拱天宮白沙屯媽祖起駕 3萬人寒雨中送駕
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈台北都會〉求神問事 馬祖伍位靈公廟夢裡解

2017-02-26

〔記者俞肇福／綜合報導〕係金Ａ！有人抱著棉被到廟裡睡覺，希望神明入夢幫自己解惑。

連江縣政府文化處長吳曉雲表示，連江縣北竿鄉龍角峰伍位靈公廟祈夢解夢由來已久，北竿鄉民有事情或疑惑，要請求仙翁指示，都是自己帶棉被，信眾虔誠上香後，把要祈求的事情向仙翁說明，接著在廟方準備的床墊或椅子上休息，如果有畫面從腦海閃過時，就必須起身，去擲筊向神明請示是否已來指示。

有台灣到馬祖觀光的民眾，聽聞有拜仙翁抱棉被祈夢的趣事，也前來體驗。

從新竹來的江小姐說，她請示自己有機會接老人協會，不知道能不能做好；她參拜後躺下來閉目養神，居然看到一個光一直轉一直轉，越來越亮，請教廟的前主委解夢，獲得是很好的發展，會到處幫助別人發光的解夢，讓她開心不已。

廣告
  • 馬祖擺暝文化祭最後重頭戲－龍角峰伍位靈公廟祈夢昨天登場，吸引不少民眾參與。（連江縣文化處提供）

    馬祖擺暝文化祭最後重頭戲－龍角峰伍位靈公廟祈夢昨天登場，吸引不少民眾參與。（連江縣文化處提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
台北都會‧本日最多瀏覽
» 更多台北都會新聞
坪林百年石頭屋 王家後代重砌復活

花了兩年 用了3位師傅重整新北市坪林區公所前一棟近百年傳統石頭屋，原本因為久無人居而荒廢傾圯，面臨拆除命運，屋主後代王寶彩與兄弟姊妹，不捨父…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
早餐✧芝麻全麥饅頭
奶油鮮蝦義大利麵
酸香辣✧泰式椒麻雞
芋頭去皮不咬手！
轉寄

標題：〈台北都會〉求神問事 馬祖伍位靈公廟夢裡解


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月26日‧星期日‧丁酉年二月初一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.