〈中部〉「民族救星」下架 興大銅像換湯惠蓀
〔記者黃鐘山／台中報導〕每年二二八前後，全台各地迭傳蔣介石銅像被潑漆破壞。中興大學從善如流，今年初已將「蔣公」銅像下架，換成已故前校長湯惠蓀銅像，銅像下方原本充滿黨國洗腦與威權崇拜的「永懷領袖」題字，也改成興大校訓「誠樸精勤」。
在中興大學矗立數十年的蔣介石銅像，去年二二八期間被人用紅漆噴上「狂賀蔣中正榮獲大獎二十世紀殺人魔」、「殖民」等字，校方事後緊急以帆布覆蓋，學生團體則要求校方踏出威權校園體制的第一步，撤除蔣介石銅像。
興大學生社團新聞社為此於去年三月十八日進行第一次銅像存廢問卷調查。調查結果，贊成保留十七％，贊成移除四十九％，無意見卅四％；校方隨即辦理第一次公聽會，並由新聞社再次問卷調查，此次贊成保留銅像六十．九％，贊成移除者有卅三．六％。
由於兩次學生主導的問卷調查結果大相逕庭，因此校方在去年改由副校長督導，辦理正式的問卷及公聽會，並於十月由興大師生投票，有六成贊成移走，校務會議遂決定將蔣介石銅像移至校史館，改立已故前校長湯惠蓀銅像。
今年元月下旬，校方展開拆除蔣介石銅像改立湯惠蓀銅像工程，銅像下方題字也由「永懷領袖」改成興大校訓「誠樸精勤」，不少前往校園運動的民眾打趣地說，「民族救星」總算下架了！
即將就讀興大國務所碩士班的市議員張玉嬿和晨運民眾表示，興大是中部的指標性大學，能率先示範校園轉型正義，特別有象徵意義；再者，與其每逢二二八就要擔心蔣介石銅像被潑漆破壞，最好校園內的銅像都能移至慈湖公園集中管理。
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標題：〈中部〉「民族救星」下架 興大銅像換湯惠蓀
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