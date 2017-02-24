〈台北都會〉機捷轉公車 無8元轉乘優惠

2017-02-24

桃市府爭取環署空污基金補助

〔記者何玉華、邱奕統／綜合報導〕新北市政府配合機場捷運新闢七條公車路線及調整周邊公車路線，共有一一○條路線提供民眾轉乘使用，但目前機場捷運轉乘公車並無類似北捷的八元轉乘優惠，交通局表示，機場捷運三月二日將正式營運，已請桃園市政府儘速爭取中央的空污基金補助；桃園市政府交通局表示，已與環保署達成共識補貼費用，盡速推動轉乘優惠。

機場捷運新北市境內共六站，分別是三重站、新北產業園區站、新莊副都心站、泰山站、泰山貴和站及林口站，為了方便民眾轉乘，交通局在A3、A5、A9站新增公車路線；不過，交通局主任秘吳國濟提醒，機場捷運轉乘公車目前並沒有優惠，維持段次收費每段十五元，與北捷轉乘公車有優惠不同。

吳國濟說，桃園市長鄭文燦去年底曾向環保署長李應元爭取用空污基金補助票價，至今尚未有具體進展，希望中央能比照補助台北捷運、高雄捷運營運初期的方式，讓機場捷運沿線的公車路線同樣享有轉乘優惠，鼓勵民眾轉乘公共運輸，減少私人運具的利用，可以節能減碳。

吳國濟表示，北北桃三市對爭取公污基金補助票價有共識，但需由主管機關桃園市政府具文爭取，希望桃市能加快腳步；機場捷運與北捷、高捷不同，除了串聯北北桃三市的地方意義，也是國門延伸的交通動脈，應該由中央來補助票價。

直達、普通車 新北續爭不同票價

此外，對於直達車、普通車票價一致的情況，吳國濟認為，普通車具有帶動地方發展的意義，與直達車相同的票價，價格偏高缺乏競爭力，會持續與桃園市政府溝通，希望兩者有不同的價格。

桃園市政府交通局表示，已與環保署達成共識，同意動用環保署空污基金補助部分金額，不足部分將由桃園、台北及新北三個直轄市共同分攤，細節部分，將在「機場捷運通車北北桃聯繫會報」確認。