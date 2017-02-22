〈北部〉蘆竹龍安二街、三街 週六停水15小時

2017-02-22

〔記者邱奕統／桃園報導〕蘆竹、龜山民眾注意了，台灣自來水公司預計在蘆竹、龜山區進行管線工程，施工期間，兩區部分區域最長將停水二十三小時。

水公司二月二十五日、三月七日、三月十八日三天將在蘆竹區進行管線汰換工程，施工期間每天上午九點起，將停水十五小時，至翌日凌晨零時才恢復供水，受影響區域為龍安二街、龍安三街一帶。

龜山區十里 27日停水23小時

此外，龜山區大坑里、大崗里、大湖里、大華里、公西里、文化里、長庚里、樂善里、楓樹里（中坑街及風尾街）、舊路里振興路（舊路大橋以上往長庚醫院方向，含東、西舊路坑與新北市泰山區大科里）等區域，二月二十七日上午七點起至二月二十八日上午六點，將停水二十三小時施工。