〈北部〉桃市打通瓶頸道路 每年每區至少1條
〔記者邱奕統／桃園報導〕市府工務局昨天在市政會議簡報市區路網規劃，今年起將針對航空城青埔特區、北桃園及南桃園三個生活圈，依照區域間重要網絡道路、整合生活圈內重要道路、連結重要建設、打通瓶頸道路等四個架構層次，建構全市交通路網；副市長王明德表示，將以每年每區至少打通一條瓶頸道路為目標。
107條納入評估 3月討論
工務局指出，在打通道路瓶頸部分，目前已有一○七條道路納入評估，其中二、三十條屬於拓寬後就可改善路段，另外七、八十條需要新闢道路改善。在拓寬改善部分，今年已編列二億六千萬元，新闢道路部分需另編經費，兩項改善工程都預計在三月時，邀集相關單位進行評選，依「必要性」、需求性」、「可行性」來評估，優先改善效益高的路段。
工務局表示，全市路網將配合捷運系統、鐵路地下化、高速公路與快速道路等，以「目」字型規劃，在區域間的重要網絡道路串連部分，已規劃桃四十九之一中興路、桃四十二月桃路等道路拓寬工程，串聯高鐵桃園站、中壢、大園、觀音與蘆竹等區域內主要道路及路網。
在整合生活圈內重要道路部分，規劃中壢區龍慈路延伸至台六十六線東西向快速道路，作為中壢至平鎮的聯絡道，此外，也將拓寬中壢區龍岡路、中山東路等，強化中壢、八德的交通機能；另規劃竹科龍潭基地聯外道路、楊梅區五楊高架交流道路校前路等重要建設的道路拓寬工程。
王明德表示，今年是桃園市的建設年，公共建設路網將以南、北桃園及青埔地區等三大生活圈之間的路網規劃，著重在「生活圈連結」、「生活圈內路網」及「重大建設聯外」三方面，編織全市綿密路網。
他說，瓶頸路段打通可舒緩交通壅塞，提供高品質、高效率的交通環境，未來以每年每區至少打通一條瓶頸道路為目標。
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