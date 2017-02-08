〈南部〉觀光春燕來 南橫今年通車 「小桂林」四月營運
2017-02-08
〔記者黃佳琳／高雄報導〕歷經各單位多年的努力，南橫公路可望今年開放通車，寶來、茂林也開挖出溫泉源頭，高雄山麓觀光旅遊可望迎來新的契機，茂管處日前完成招商作業，將重新打造六龜十八羅漢山服務區，預計四月開放營運，替地方帶來人潮與錢潮。
六龜十八羅漢山位於台廿七甲線上，緊鄰荖濃溪旁，由四十餘座直立圓錐狀山脈形成峰峰獨立的景象，素有「台灣小桂林」的美譽；近年來，十八羅漢山因獨特的礫岩地景與生態體系，經農委會劃設為自然保護區後，目前也在培訓導覽人員，預計今年年中（七月或八月）也將上線服務旅客。
茂管處指出，日前完成招商的十八羅漢山服務區採OT模式，除了作為旅遊服務中心服務遊客、提供旅遊資訊及停車休憩外，也規劃與在地產業結合的商店區，並銷售當季現採農特產及特產伴手禮，提供大高雄地區優質特產及伴手禮。
此外，茂管處也將在今年六月底前，完成十八羅漢山下四至六號隧道串聯，今年底再完成北側入口，希望透過新設的地景橋樑連結南側高台地，南北串聯也連結河川兩岸，提供遊客以不同視野欣賞荖濃溪河谷、風化岩及山景等生態景觀之美。
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