| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈台北都會〉江宏傑挺燈節 缺席婚禮彩排

2017-02-05

〔記者何世昌／台北報導〕台北燈節代言人、桌球國手江宏傑今將在東京迪士尼與福原愛「小愛」舉辦世紀婚禮，他昨日下午仍現身燈會現場，並與民眾互動展現球技。江接受聯訪表示，肩膀傷勢還在復健，希望能盡快復元，如此，八月出賽台北世大運時才能把金牌留在台灣。

桌球國手江宏傑入選世大運國手，北市府邀請擔任世大運大使及台北燈節代言人。昨日台北燈節正式開幕，江宏傑現身力挺，並在「扭蛋區—世大運互動區」展現球技，並與民眾合影。

江宏傑受訪表示，今日將在東京迪士尼與福原愛「小愛」舉辦世紀婚禮，但身為燈節代言人，他選擇缺席婚禮彩排，力挺台北燈節。江說，婚禮前夕沒陪在小愛身邊，他感到不好意思，所幸小愛願意支持；但他透露，婚禮前雖分隔兩地，但兩人有一起度過春節，小愛還有幫忙準備年夜飯。

談及肩膀傷勢，江表示，還在治療，希望能盡快復元，並把世大運桌球金牌留在台灣。

媒體關心小愛未來動向？江宏傑表示，無論小愛是否要繼續打球，他都支持；但兩人還沒討論到生小孩的事情。

廣告
  • 台北燈節代言人、桌球國手江宏傑現身台北燈節，與吉祥物熊讚、民眾互動展現球技。（記者黃耀徵攝）

    台北燈節代言人、桌球國手江宏傑現身台北燈節，與吉祥物熊讚、民眾互動展現球技。（記者黃耀徵攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
台北都會‧本日最多瀏覽
» 更多台北都會新聞
板新地區水情稍緊 燈號藍轉綠

因降雨量不如預期，石門水庫水位未明顯回升，經濟部水利署調整板新地區及林口地區水情燈號，由正常的藍燈調整為水情稍緊的綠燈，雖然目前各區供水穩定，市府仍呼籲民眾節約用水。經濟部水利署指出，石門水庫截至二月…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
免烤！檸檬米蛋塔
超好吃！蔬菜雞腿捲
歐式奶油洋蔥濃湯
奇異果可以帶皮吃？
轉寄

標題：〈台北都會〉江宏傑挺燈節 缺席婚禮彩排


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月5日‧星期日‧丁酉年正月初九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.