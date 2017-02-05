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〈中部〉台中公園燈會試燈 鳳凰舞者起舞

2017-02-05

〔記者蘇金鳳／台中報導〕二○一七中台灣元宵燈會五日起至十九日在台中公園及清水港區藝術中心登場，觀旅局昨晚先在台中公園進行主燈秀試燈，副市長林陵三出席觀賞時表示，今年的燈會還增加了舞者在基座上跳舞，更增加民眾視覺上的享受。

台中市元宵燈會的主燈秀為「鳳凰花開」，台中、清水兩地各有十二米高的百鳥之王主燈，台中公園為雄性的「鳳」，清水是雌性的「凰」，兩個主燈所花經費各三百萬元，而台中公園的主燈會三六○度旋轉，清水則是固定的。

較以往不同的，除了繽紛的聲光效果，也結合鳳凰舞者隨主燈起舞，還不時飄出花香煙霧，帶給賞燈民眾視覺、聽覺與嗅覺的感官新體驗，主燈秀將於五日至十九日每晚七時至十時整點演出。

觀光旅遊局表示，今年兩個燈區除有豐富的燈組及光環境外，活動期間每個週末晚上七時至十時還舉辦主題晚會，邀請到李佳薇、陳勢安、MATZKA、黃妃、BOXING等知名藝人及日本鳥取縣、青森縣表演團體帶來演出，精彩可期。

此外，台中火車站也增設裝飾燈區，增加台中市元宵燈會節慶氣氛。

觀光旅遊局指出，今年燈會小提燈以「吉運大展」為名，五日至十一日每日下午六時開始免費發送，台中公園燈區設有兩處領取處，分別位於自由路及公園路入口處、光復國小外操場入口處。

清水港區藝術中心領取處位於正門口，數量有限，送完為止，此外，活動期間每日上午九時至晚上十時設有活動服務專線。

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  • 中台灣元宵燈會昨晚於台中公園試燈，主燈「鳳凰花開」於七彩繽紛燈光效果結合花香煙霧下登場。（記者廖耀東攝）

    中台灣元宵燈會昨晚於台中公園試燈，主燈「鳳凰花開」於七彩繽紛燈光效果結合花香煙霧下登場。（記者廖耀東攝）

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