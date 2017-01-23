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〈南部〉霧台賞櫻有管制 年初二禁車駛入

2017-01-23

〔記者邱芷柔／屏東報導〕每年春節掀起賞櫻熱潮的霧台鄉，今年預計從大年初二上午八點開始禁止所有車輛通行，鄉公所提供每十分鐘一班免費接駁車，希望解決賞櫻人潮造成山路回堵問題。

鄉長杜正吉說，去年首度實施管制車輛，每二十分鐘一班接駁車，沒想到春節期間湧入六萬五千名遊客，讓山路「塞爆」，今年公所重新規劃，古川大橋下提供近五百個停車位，並增加免費接駁班次，希望讓賞櫻動線更順暢。

霧台鄉公所在官網公佈賞櫻路線、停車資訊與洽詢電話，交通管制時間從一月二十九日至二月一日，早上八點起至下午三點三十分，非當地住戶車輛必須停放在谷川大橋下方停車場，搭乘接駁車進入霧台社區，接駁車行駛路線為谷川大橋、神山社區、霧台鄉公所、霧台社區、台24線44Ｋ處，全線里程約十二公里，行車時間約三十分鐘。

杜正吉表示，霧台櫻花盛開期從每年一月中旬持續到農曆春節，最先綻放的是台二十四線沿線公路種植的山櫻花，部落原生種接著登場；目前各部落櫻花陸續綻放，備受關注的「櫻花王」也出現滿滿的花苞，預計春節期間達到最大值。

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  • 圖為去年霧台櫻花王盛開景象。（資料照，記者邱芷柔攝）

    圖為去年霧台櫻花王盛開景象。（資料照，記者邱芷柔攝）

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