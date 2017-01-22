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〈北部〉竹市護城河優養化 綠藻增生

2017-01-22

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市護城河最近因沿岸燈景與裝置藝術，越夜越美麗。但完成改造才一個多月的中央路到世界街親水河段，水質已優養化，不少綠藻類植物增生，民眾憂心孳生蚊蠅，成臭水溝，盼市府改善。

新竹市政府城市行銷處副處長林正光說，之前因連日好天氣，雨水不豐沛，導致浮游藻類容易增生，已請清潔人員加強撈除，且研究增加水量加強流速或增加水生植物，維持水質。

另有市民反映，護城河林森路到中央路河段常有老鼠亂竄，散步時受到驚嚇，覺得很掃興。

林正光說，兩側有不少餐飲店，加上有民眾任意丟棄吃剩的食物，導致老鼠數量不少，已協請環保局加強誘捕。

此外，市民投訴護城河岸的府後街網球場，使用人數其實不多，形同私人網球俱樂部，卻破壞整體景觀，顯得非常突兀，多次建請拆遷，還給市民綠地空間，卻仍任令繼續存在。

林正光表示，網球場的拆除或遷移，因涉及教育處體育場等管理單位，會再召集相關單位討論研議。

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  • 新竹市府剛完工沒多久的護城河親水河段，因水流速度慢，易造成綠藻等植物增生和水質優養化，不少民眾認為若不處理，可能會有惡臭等問題出現。（記者洪美秀攝）

    新竹市府剛完工沒多久的護城河親水河段，因水流速度慢，易造成綠藻等植物增生和水質優養化，不少民眾認為若不處理，可能會有惡臭等問題出現。（記者洪美秀攝）

  • 新竹市有讀者投訴指稱護城河親水段的水面流動不易，易造成綠藻增生及優養化，若不處理，可能會有臭味，加上附近有個網球場阻隔，不僅突兀，呼籲市府拆除還綠地於民。（記者洪美秀攝）

    新竹市有讀者投訴指稱護城河親水段的水面流動不易，易造成綠藻增生及優養化，若不處理，可能會有臭味，加上附近有個網球場阻隔，不僅突兀，呼籲市府拆除還綠地於民。（記者洪美秀攝）

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標題：〈北部〉竹市護城河優養化 綠藻增生


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