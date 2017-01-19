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〈南部〉熱帶農博21日開幕 3D彩繪稻田吸睛

2017-01-19

〔記者葉永騫／屏東報導〕為期卅八天的屏東熱帶農業博覽會二十一日開幕，今年有「惡靈古堡：最終章」電影3D彩繪稻田、美麗的花海、玉米迷宮、綠色瓜果長廊等十四個主題亮點，要陪民眾過新年。

今年屏東熱博亮點除了彩稻外，綠色瓜果長廊再升級加長為一千五百公尺，園區內還有遊園火車、復古牛車可搭乘，營業時間從一月二十一日到二月二十八日止，扣掉除夕休園一天，開園時間為早上九點到下午五點，免收入園門票，園區內規劃一千個停車位，清潔費汽車一百元，機車三十元、腳踏車二十元，屏客接駁車屏東火車站車票二十四元、大仁科技大學十元、六堆客家文化園免費，請民眾多加利用。

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  • 為期38天的屏東縣熱帶農業博覽會將於21日開幕，3D彩稻、花海陪你過新年。（記者葉永騫攝）

    為期38天的屏東縣熱帶農業博覽會將於21日開幕，3D彩稻、花海陪你過新年。（記者葉永騫攝）

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