〈南部〉高雄春藝開跑 草地河海化身大舞台

2017-01-18

〔記者黃佳琳／高雄報導〕邁入第八年的「高雄春天藝術節」，今年節目總檔數達到歷年最多的卅四檔、一百一十五場次節目，演出場地更走出劇場廳堂外，繼去年將舞台搬到左營舊城牆上現地演出後，今年將有更多的新空間嘗試，新增駁二戶外場域、高美館雕塑大廳、高雄數家特色餐廳等場域，讓草地河海化身為大舞台。

今天首波開賣的節目，包括草地音樂會「阿瑪迪斯」、療癒人心的日本漂浪子宮劇團「異形三姊妹」、適合親子共賞的勇氣之作美國影光製作「王者傳說」、一人一無線耳機顛覆視聽的英國蘇格蘭國家劇院「離開地球追夢去」、歌劇「卡門」、優人神鼓「墨具五色」及所有小劇場等節目，其餘節目將於二月十日進行第二波開賣。

文化局表示，高雄春天藝術節是國內難得有培養出自製節目能力的藝術節，今年增加更多齣大卡司、大製作的自製節目，包括回顧七十年來台語電影發展的「咱的電影咱的歌」二二八草地音樂會、由雪梨歌劇院合作導演率領國際知名聲樂家製作的歌劇「卡門」、魏德聖導演及百老匯名導宮本亞門率中日團隊合作的「海角七號」中文音樂劇、從徵選青少年歌仔戲演員與樂師開始的青春歌仔戲「靈界少年偵探組」等節目。

今年新入列春藝的國內團隊是優人神鼓帶來年度大劇「墨具五色」，眾所關注粉絲搶票、知名歌手Hebe主演的「小夜曲」，還有台灣國際打擊樂節「擊動魅力」邀請荷蘭皮可沙打擊樂團，結合趣味雜耍的高難度擊樂演出。

此外，喜愛傳統戲曲的粉絲們，可欣賞國光劇團帶來經典舊作絕代三嬌悲喜雙齣「西施歸越」和「春草闖堂」、台灣豫劇團年度新戲「杜蘭朵」，還有文化局每年邀集傳統戲曲專家們，嚴格徵選監製的歌仔戲系列的明華園日字戲劇團「女寇息紅淚」、尚和歌仔戲劇團「將軍的押不蘆花」、春美歌劇團「放逐的愛」，六月起將在大東文化中心演出，值得廣大戲迷期待。