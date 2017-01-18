| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
洗碗靠「它」 婆媳問題說掰掰
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉高雄春藝開跑 草地河海化身大舞台

2017-01-18

〔記者黃佳琳／高雄報導〕邁入第八年的「高雄春天藝術節」，今年節目總檔數達到歷年最多的卅四檔、一百一十五場次節目，演出場地更走出劇場廳堂外，繼去年將舞台搬到左營舊城牆上現地演出後，今年將有更多的新空間嘗試，新增駁二戶外場域、高美館雕塑大廳、高雄數家特色餐廳等場域，讓草地河海化身為大舞台。

今天首波開賣的節目，包括草地音樂會「阿瑪迪斯」、療癒人心的日本漂浪子宮劇團「異形三姊妹」、適合親子共賞的勇氣之作美國影光製作「王者傳說」、一人一無線耳機顛覆視聽的英國蘇格蘭國家劇院「離開地球追夢去」、歌劇「卡門」、優人神鼓「墨具五色」及所有小劇場等節目，其餘節目將於二月十日進行第二波開賣。

文化局表示，高雄春天藝術節是國內難得有培養出自製節目能力的藝術節，今年增加更多齣大卡司、大製作的自製節目，包括回顧七十年來台語電影發展的「咱的電影咱的歌」二二八草地音樂會、由雪梨歌劇院合作導演率領國際知名聲樂家製作的歌劇「卡門」、魏德聖導演及百老匯名導宮本亞門率中日團隊合作的「海角七號」中文音樂劇、從徵選青少年歌仔戲演員與樂師開始的青春歌仔戲「靈界少年偵探組」等節目。

今年新入列春藝的國內團隊是優人神鼓帶來年度大劇「墨具五色」，眾所關注粉絲搶票、知名歌手Hebe主演的「小夜曲」，還有台灣國際打擊樂節「擊動魅力」邀請荷蘭皮可沙打擊樂團，結合趣味雜耍的高難度擊樂演出。

此外，喜愛傳統戲曲的粉絲們，可欣賞國光劇團帶來經典舊作絕代三嬌悲喜雙齣「西施歸越」和「春草闖堂」、台灣豫劇團年度新戲「杜蘭朵」，還有文化局每年邀集傳統戲曲專家們，嚴格徵選監製的歌仔戲系列的明華園日字戲劇團「女寇息紅淚」、尚和歌仔戲劇團「將軍的押不蘆花」、春美歌劇團「放逐的愛」，六月起將在大東文化中心演出，值得廣大戲迷期待。

廣告
  • 高雄春藝首波開賣的節目，包括由美國影光製作適合親子共賞的「王者傳說」。（高市文化局提供）

    高雄春藝首波開賣的節目，包括由美國影光製作適合親子共賞的「王者傳說」。（高市文化局提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
提高兩成運量 春節疏運26日啟動

今年農曆春節連假六天，高雄市區監理所將於一月廿六日啟動高屏地區春節疏運，協調國道客運業者因應一例一休，租用五十八輛遊覽車參與疏運，至少加開三…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤筍乾滷蹄膀
總舖師✧圍爐好菜
年菜✧白果竹笙豆腐
年節蔬菜買對不買貴　
轉寄

標題：〈南部〉高雄春藝開跑 草地河海化身大舞台


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月18日‧星期三‧丙申年臘月廿一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.