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〈中部〉珍藏員林鐵道 靜修文化園區開幕

2017-01-18

扇形車庫主題意象及員林站舊文物

〔記者陳冠備／員林報導〕為延續「愛戀員林鐵道」主題，員林市靜修國小成立「靜修鐵道文化園區」，在園區中除了設置扇形車庫主題意象外，還有鐵道主題廁所，以及員林火車站拆除時的舊文物等，是勾起不少員林人回憶的好地方。彰化縣長魏明谷昨穿著列車長裝主持開幕儀式，他不但期許園區成立後，可讓民眾瞭解員林火車站歷史演變的過程，也希望未來可提供一個鐵道文化追憶的好地方。

員林市進入鐵路高架化後，地方針對地面空間進行多樣鐵道文化利用，位在鐵道西側的靜修國小以「愛戀員林鐵道」為主題，去年奪下網界博覽會白金獎，在全校師生動員及縣府經費補助下，逐一將閒置舊廁所改裝成「鐵道文物收藏中心」，並規劃鐵道廊道、候車亭、三D火車藝術牆及不少員林火車站的舊文物等，讓校園一隅成為特色教育園區。

靜修國小校長黃榮森表示，員林火車站拆除舊站時，相關號誌文物移到員鐵靜修站的文物收藏中心，讓員林人一起來回味，這次靜修國小鐵道文化園區正式啟動，園區設置有扇形車庫主題意象、鐵道主題廁所、情境教學教室及站長室等，未來全部建置完後，將進行課程深化，並訓練、安排導覽志工，一切準備就緒後，歡迎民眾來園區探索，欣賞鐵道文化。

縣長魏明谷表示，員林鐵路高架化是重大新興工程，靜修文化園區成立，可了解員林火車站歷史過程和鐵道文化演變軌跡，讓學生及民眾了解鐵道文化，並提供民眾一個對鐵道文化追憶的地方，增進學生對於歷史文物的保存觀念，令人讚許。

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  • 彰化縣長魏明谷（中）扮演列車長，與鐵道導覽志工握手致意。（記者陳冠備攝）

    彰化縣長魏明谷（中）扮演列車長，與鐵道導覽志工握手致意。（記者陳冠備攝）

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珍藏員林鐵道 靜修文化園區開幕

扇形車庫主題意象及員林站舊文物為延續「愛戀員林鐵道」主題，員林市靜修國小成立「靜修鐵道文化園區」，在園區中除了設置扇形車庫主題意象外，還有鐵…

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