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〈北部〉大溪月眉休閒農業區 建民宿留客

2017-01-17

今年5月向農委會申請劃定

〔記者李容萍／大溪報導〕桃園市長鄭文燦昨視察「大溪月眉休閒農業區」的規劃進度，他表示，區內包括李騰芳古宅、蘭園、山豬湖自然生態公園、茶花農場與休閒農場等景點，預計今年五月向農委會提出申請，未來通過後，不但可延續大溪老街的觀光人潮，也能設置民宿等，讓外地遊客留宿消費，感受大溪的好山好水及農村的寧靜氣氛。

鄭文燦指出，大溪月眉休閒農業區位於大漢溪畔，面積約二一六公頃，周邊景點包括大慶洞、崖線步道等，區內有茶花、有機蔬菜等休閒農業，未來還可遊憩自然生態公園及人工濕地，兼具歷史、人文、生態、自然及農業等特色；待農委會劃定通過後，還可發展休閒農業及民宿。

他說，桃園以往沒有休閒農業區，新市府上任兩年來，以規劃申請設置十個休閒農業區及輔導成立一百家休閒農場為目標，屆時休閒農業區將可成立休閒農場、主題餐廳，也能新建民宿或輔導農舍轉型為民宿，讓民宿產業逐漸興盛。

鄭文燦表示，觀音區的「蓮花園休閒農業區」已於去年十二月底獲農委會劃定公告，市府也擇定今年一月五日公告劃定面積約五九一公頃；今年五月，市府將再提出包括大溪月眉、龍潭大北坑及蘆竹坑子溪等三處休閒農業區的申請案，讓月眉休閒農業區成為大溪老街外的另一個農業觀光特色。

統籌此計畫的市府副秘書長邱俊銘表示，月眉休閒農業區包括農藝生態區及森林生態區，市府計畫完成月眉停車場到武嶺橋的聯外道路，規劃設置永福溪跨橋，連結月眉與山豬湖，讓遊客進入月眉更方便。

邱俊銘表示，月眉社區活動中心也將兼作旅客服務中心，設置約十八公頃的「山豬湖自然生態公園」，文化局也規劃經營修復完成的李騰芳古宅，各項計畫同步進行中。

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  • 市長鄭文燦走訪機蔬菜區。（記者李容萍攝）

    市長鄭文燦走訪機蔬菜區。（記者李容萍攝）

  • 大溪區月眉休閒農業區位於大漢溪畔。（記者李容萍攝）

    大溪區月眉休閒農業區位於大漢溪畔。（記者李容萍攝）

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標題：〈北部〉大溪月眉休閒農業區 建民宿留客


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