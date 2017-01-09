〈北部〉桃園生質能源中心 環差分析月底送審
下半年可望招標 春節後辦公聽會
〔記者陳昀／桃園報導〕市府環保局規劃於觀音區環保科技園區內的四．三八公頃預定地上，以ＢＯＴ模式（公辦民營）興建具有厭氧發酵、熱處理單元與固化掩埋場三合一功能的生質能源中心，預計月底可將環境差異分析報告送請環保署審查，今年下半年可望招標、預計一○九年啟用，農曆年後將辦理公聽會向居民說明利弊、聆聽意見。
市府環保局長沈志修表示，環保科技園區已完成環境評估，為了新增厭氧發酵、底渣處理等功能，增加環境差異分析報告，分析結果相當樂觀，比先前多了廚餘、水肥及底渣的處理功能，且對環境影響差異不大，預計月底可送請環保署審查，通過後即可招標，約二至三年可完成興建。
焚化廠轉型具新技術 議員促說明
沈志修表示，厭氧發酵、熱處理中心、固化掩埋場等三項新興技術皆屬正面，且環保署相當鼓勵將焚化廠轉型為生質能源中心，若順利推動，桃園生質能源中心將成為台灣的示範點之一。
他說，生質能源中心是國際趨勢，未來「熱處理單元」可以一面焚燒垃圾、一面發電，且燃燒都是廢棄物，是極具開發潛力的再生能源；而厭氧發酵能處理廚餘、水肥，也可分擔桃園的污水處理壓力；固化掩埋場也能處理底渣，生質能源中心功能健全。
環保局也表示，去年十一月桃園唯一的欣榮焚化廠發生火災，垃圾處理一度停擺，目前雖然已恢復運作，但需要第二座處理設施分散風險，讓桃園能達到垃圾自主處理。
對此，觀音區市議員歐炳辰、吳宗憲都表示，環保科技園區附近的居民，對於何為生質能源中心都不了解，呼籲環保局舉辦公聽會說明未來處理方案與利弊得失，更要聆聽在地居民的心聲。
沈志修表示，環境差異分析報告送審與公聽會並無時間衝突，會先派員初步了解地方民意、研擬合理的回饋方案等，農曆年後就會舉辦公聽會。
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