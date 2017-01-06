〈北部〉鰻苗量增近10倍 價格創8年新低
2017-01-06
過去每尾百元 這季只剩25元
〔記者林敬倫／宜蘭報導〕捕鰻苗季下個月將結束，今年產量是近三年最多，較前兩年均量高出近十倍，量增價跌，價格創下八年新低，過去鰻苗每尾動輒飆至百元以上，這季只剩二十五元，漁民叫苦連天直呼不想捕了；宜蘭縣漁業管理所指出，數量增多是價格降低主因，但整體鰻苗數量仍呈下滑趨勢。
捕鰻苗季每年十一月開始至隔年二月結束，民國一○三年度僅捕獲四十幾萬尾、一○四年回升至一百八十餘萬尾、一○五年度（目前這個時侯）預估破千萬尾，數量較前兩年的均量高出近十倍之多。陳姓漁民說，去年剛捕捉時，一尾價格還有一百一十元，但隨著捕捉量增加，價格一路下跌，現在只剩廿五元，也是八年來首次低於四十元，連三十元都保不住。
陳姓漁民指出，鰻苗價格低除了數量過多，禁止外銷也是原因之一，國內養殖業飽和，多出來的又不能銷往國外，供過於求的狀況嚴重，價格因此劇烈下降，利潤跟著變低，不符成本情況下，很多人不捕了。專門收購鰻苗的張姓中盤商說，價格降低確實影響捕鰻苗意願，去年捕鰻苗季，剛開始海邊有許多人建立「蒙古包」準備居住，到了這個月少了一半以上。
漁管所︰與以往高峰量比仍呈下滑
宜縣漁業管理所長陳祖健表示，宜縣鰻苗產值每年約一億至三億元，但在一○二年時，苗量爆增，突破一千萬五百萬尾，價格也還不錯，產值達十億元以上。而根據統計，平均每三、四年，台灣沿海鰻苗數量就會達到一個高峰期，今年正好高峰年，但與以往高峰苗量比較仍呈現下滑趨勢，所以才有禁止捕撈期、禁止外銷期等限制。
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