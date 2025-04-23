若停火即開啟談判！澤倫斯基：願與俄任何形式對話

澤倫斯基表示，停火是與俄談判前提，烏方願採任何形式對話。（美聯社資料照）

2025/04/23 06:03

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基週二（4月22日）在基輔總統府表示，只要停火協議生效、戰火停止，烏克蘭就準備好以任何形式與展開談判，並授權即將於倫敦與西方國家官員會晤的代表團，討論全面或局部停火的可能性。

據《路透》報導，澤倫斯基在記者會上指出：「停火後，我們願意坐下來以任何架式對話，避免陷入死胡同；不過，領土劃分、安全保證與加入北約（NATO）軍事同盟等高度複雜議題，短時間內難以快速達成一致。」

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針對克里米亞半島主權，他明確表態，烏克蘭絕不會在任何協議中承認莫斯科對克里米亞的「法理控制權」，因為那將違背烏克蘭憲法。克里米亞自2014年起由俄方佔領並宣稱併入。

談及札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠，澤倫斯基表示，烏方願與美國合作，恢復這座目前由俄羅斯佔領的核電廠運作；不過，他也坦言，迄今尚未收到華府對此的正式提案。

烏克蘭代表團預定23日在倫敦與西方國家官員會談，討論全面或局部停火的可能性。會談預計匯聚美、英、法、德與烏克蘭五方官員。美國國務院發言人則稱，原訂出席的美國國務卿魯比歐將不赴倫敦，改由華盛頓烏克蘭特使凱洛格（ Keith Kellogg）代表美方與會。

此外，澤倫斯基透露，他將利用稍晚出席教宗方濟各（Pope Francis）葬禮的機會，尋求與美國總統川普會面；隨後他也將拜會南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）、以及西班牙、波蘭和捷克領導人，持續擴大外交接觸與合作。

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