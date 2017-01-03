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〈北部〉東海岸台11線 即起抓烏賊車

2017-01-03

〔記者王峻祺／花蓮報導〕全長約一百七十八公里的花東海岸公路，沿線有著豐富的自然景觀及人文風貌，繼東部海岸風景管理處推動單車驛站，鼓勵民眾低碳旅遊東海岸後，花蓮縣政府針對空氣品質也在今年祭出第一道管制令，將台十一線六公里至七十一公里處，列入空氣品質淨化區，即日起加強取締高污染車輛，降低環境危害。

台十一線公路緊臨太平洋，自花蓮溪到秀姑巒溪出海口，全長約有六十五公里，民眾可沿著海岸山脈途經壽豐、豐濱鄉水璉及新社部落，就近親近花蓮境內最美麗的海灣，並體驗阿美族、噶瑪蘭族的魚耕生活及射箭狩獵等豐富的山海文化。

東管處也從花蓮鹽寮至靜浦部落，沿線設立五處單車驛站，方便民眾歇腳賞景，並鼓勵單車族以慢活、低碳的方式騎乘東海岸，除了必訪縣內唯一的磯崎沙灘，擁有美麗天際線的「牛山呼庭」，更是旅遊達人口中的私房景點。

花蓮縣訂頒第一個空品淨化區

花蓮縣政府今年元月一日起也訂頒「東部海岸國家風景區交通工具管理實施要點」，自台十一線花蓮大橋到豐濱鄉北迴歸線休息區，均列入花蓮第一個空氣品質淨化區，盼能提升東海岸風景區的整體空氣品質。

稽查老舊柴油車、未檢驗機車

縣府環保局長饒忠說，花蓮與台東二縣經多次討論，決定將在各自東海岸管轄權境內，一起推動花東低碳旅遊環境，針對未取得柴油車輛自主管理公約合格標籤的柴油車，及未完成排氣檢驗機車進行稽查，藉此減緩空氣污染。

他強調，「即日起排放標準為一、二期老舊柴油車，禁止進入該區段」，環保局也將加強稽查排放標準三至五期柴油車的排放量，由於高污染柴油車輛經常產成濃厚黑煙與臭味，造成空氣汙染，如有查獲老舊柴油車進入空品淨區，就會立即開罰。

環保局表示，柴油車可先至花蓮柴油動力檢測站取得合格標籤，即日起至三月卅一日止先以勸導為主，三至五期污染較嚴重車輛，將要求車主檢驗排氣並改善；四月起則會不定期於海岸沿線進行抽查，檢測不合格者則依《空氣汙染防制法》裁罰一千五百元至六萬元以下罰鍰。

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  • 花蓮縣政府今年元月一日起訂頒「東部海岸國家風景區交通工具管理實施要點」，自台十一線花蓮大橋到豐濱鄉北迴歸線休息區，均列入花蓮第一個空氣品質淨化區。 （記者王峻祺攝）

    花蓮縣政府今年元月一日起訂頒「東部海岸國家風景區交通工具管理實施要點」，自台十一線花蓮大橋到豐濱鄉北迴歸線休息區，均列入花蓮第一個空氣品質淨化區。 （記者王峻祺攝）

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標題：〈北部〉東海岸台11線 即起抓烏賊車


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