〈北部〉客家園區好客劇場開張 3D/4K樂體驗
2016-12-31
〔記者彭健禮／苗栗報導〕客委會客家發展中心苗栗客家園區遊客服務中心昨天開幕，以客家複合式商場的風格提供多元服務，園區並增添「好客劇場」，將以高畫質、高亮度、高對比度的優質影像，輔以3D立體眼鏡及超寬高金屬銀幕、杜比立體音響，播映精彩的人文與客家3D影片，迎接新年。
「好客劇場」內全新的3D放映設備採用高規格Barco 4K劇院級的數位電影機，媲美電影院等級寬高比的高增益透聲金屬銀幕、7.1杜比環繞立體音響及自動化環控等設施，為目前公立文化館社最新穎的3D／4K劇場。
客發中心主任何金樑表示，未來一年，除持續播放有關客家文化的2D影片外，也將充分利用最新的3D設備分季播映六部國內外3D動畫或實景拍攝的3D影片。劇場也可提供學校、機關、團體辦理各項藝文創作表演與會議。
苗栗園區將於明年元旦起至二月廿八日，推出「十元看3D」的優惠活動，規劃每日六場次，提供觀眾震撼的立體影音體驗。詳細售票制度及放映時間請參閱客家文化發展中心官網：http://thcc.hakka.gov.tw/。
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