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〈台北都會〉打造友善可親環境 淡水明年施作

2016-12-30

〔記者李雅雯／新北報導〕行政院環境保護署推動「營造友善城鄉環境」補助遴選，淡水區公所獲「拔尖級」殊榮，最高可獲二千萬補助，淡水區公所規劃出八大項目，以融合在地意象、友善可親為概念主軸，明年即可上路施作。

「生態工法公園」將進行公園翻修，引入「海綿道路」鋪面，讓步道發揮儲水、降溫功效；另也強調生態營造概念，種花種果樹，將鳥兒帶回公園。「魚菜共生示範點」導入社區鄰里，讓里上有機會營造魚菜共生系統，菜葉則可為老人共餐加菜，此項規劃已讓好幾個里長躍躍欲試，亟欲爭取。

因應大部分民眾仰賴智慧型手機聯絡事務，淡水區公所將選出據點加裝手機充電設備，目前已先敲定捷運淡水站對面的候車亭施作。

其他規劃項目尚包括「和平公園文學步道」、「陳澄波戶外美術館」、「在地意象遊樂器材」、「農業休閒區推廣」、「友善公廁」等。

環保署此次補助遴選，除了原定名額外，政黨輪替後又多增列十四個名額，這也讓原有經費稀釋，「拔尖級」入選者原最高可獲六千萬元補助，驟降到兩千萬元。

淡水區長巫宗仁指出，最開始以六千萬元做發想規劃，由於補助款項驟減，計畫項目不刪減，但縮小規模。

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  • 淡水公所規劃在淡水禮拜堂前打造「陳澄波戶外美術館」。（記者李雅雯攝）

    淡水公所規劃在淡水禮拜堂前打造「陳澄波戶外美術館」。（記者李雅雯攝）

  • 淡水公所規劃「和平公園文學步道」，將把知名淡水詩詞作家作品融入在地硬體中。（記者李雅雯攝）

    淡水公所規劃「和平公園文學步道」，將把知名淡水詩詞作家作品融入在地硬體中。（記者李雅雯攝）

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