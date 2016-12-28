〈北部〉台鐵旅人鐘塔 板橋車站新亮點

2016-12-28

〔記者賴筱桐／新北報導〕台北車站大廳藝術裝置「嘟嘟鐘」今年十月亮相後，吸引旅客駐足停留，帶動車站商場行銷效益，台鐵局串聯全台有促參開發案的車站商場跟進，其中環球購物中心在板橋、南港及新左營車站設置「旅人鐘塔」，昨天舉行揭幕儀式，打造車站新亮點。

台鐵局表示，「旅人鐘塔」高約四公尺，共有四個面，其中兩面為時鐘，另兩面為列車圖騰，傳達「安全、準確、服務、創新」的核心價值，希望帶給旅客「跟著時鐘去旅行」的感受，提供多元創新的旅遊服務。

台鐵局說，鐘塔柱子拔地而起，支撐二座不同方位的時鐘，如同鐵路列車，以鐵軌串聯北、中、南、東各區路線，造型簡單典雅，矗立車站大廳，創造友善幸福空間，美麗吸睛，吸引旅客拍照留念。