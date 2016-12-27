〈北部〉苗栗明年有線電視收視費 維持560元
〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣吉元及信和有線電線收視費，去年每戶每月五百七十元，今年降為五百六十元，業者今年書面提案明年維持五百六十元，提苗栗縣有線廣播電視費率審議委員會審議。媒體事務中心主任湯惠琴指出，會中業者以建置數位化及客服人員增加為由，口頭提出欲漲十元，但被與會委員否決，維持今年收費標準。縣府昨天公告。吉元及信和有線電視則強調，尊重委員會決議。
口頭提出擬漲10元 被否決
吉元及信和有線電視去年受多次颱風及和世界十二強棒球賽期間收視訊號不穩、客服電話無法接通，引爆民怨，縣議員陳光軒及謝芳紋等人在縣議會提案要求調降收視費，經委員會討論，今年的收視費從五百七十元，調降至五百六十元。
湯惠琴指出，今年吉元、信和業者書面提出收視費仍維持五百六十元，苗栗縣有線廣播電視費率審議委員會開會討論時，業者以建置數位化成本及客服人員增加為由，口頭提出要漲十元，令審查委員傻眼。
湯惠琴說，委員會是依業者提出的書面資料審查，全國有線電視業者都在建置數位化，非僅吉元成本提高；而且提升收視及客服人員服務品質，本來就是業者該盡的責任，與會委員一致否決，認為應維持每月五百六十元。
媒體事務中心指出，信和及吉元同屬TBC台灣寬頻通訊旗下公司，信和現有四萬七千一百一十六收視戶，吉元有五萬六千三百四十三戶。
明年的收視費，苗栗縣有線廣播電視費率審議委員會已審議完成，縣府昨天公告明年元旦實施，每月維持五百六十元，季繳一千六百六十五元、半年繳三千二百七十元，年繳六千四百二十元。對於縣府登記有案的低收入戶每月收視費免費，一千五百元的裝機費則酌予優惠。
縣府指出，系統經營者提供頻道數量與品質，若有足以影響收視戶權益時，縣府將召開有線廣播電視系統費率審議委員會重新審定收視費用。
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