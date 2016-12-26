〈中部〉嘉義濟生病院 局部重建做為文化館
2016-12-26
〔記者蔡宗勳／朴子報導〕嘉義縣歷史建築牛挑灣吳杯初「濟生病院」毀於去年的蘇迪勒風災，修復難度極高，經過召開座談會討論，吳杯初子孫與鄉親達成局部重建共識，未來將做為地方文化館，讓更多人瞭解認識牛挑灣醫療文史。
縣府文化觀光局文資科科長林君徽強調，縣府將向中央爭取經費進行重建，但全部修復評估不可行，可能採用新材料做局部重建，符合地方的期待，未來再交由松梅國小與社區營運。
歷史建築遭颱風重創
濟生病院為吳杯初醫師於一九二八年所創建，至今有近九十年歷史，也是朴子地區第一座洋樓式醫生館，一九六五年吳杯初過世後閒置迄今，二千年以後，屋頂長一棵大樹成為鄉親對醫院的印象。
雲科大教授蘇明修二○一一年首度以區域性的角度，將濟生病院與為數眾多的朴子西醫生館一起論述，鄉親才瞭解其珍貴，並在二○一四年取得吳杯初後代同意，提出歷史建築登錄申請，二○一五年一月嘉義縣公告列為歷史建築。
去年八月蘇迪勒颱風肆虐南台灣，強風將大樹連同病院主建築正立面與屋頂吹垮，致濟生病院成了斷瓦殘垣，要恢復原貌幾乎不可能。朴子市長王如經則表示，濟生病院光是「病院」這兩個字，就讓人走入時光隧道，地方希望能修復為文物館。
吳杯初子孫與鄉親達共識
吳杯初後代與鄉親都感不捨，二十一日召開修復再利用座談會，與會的吳杯初二兒子、高齡八十五歲的吳坤煥同意並願意捐出土地與地上物，讓公部門儘其可能來修復，即使只是局部重建也樂見其成。
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