〈南部〉新營郵局擬被併 工會陳情盼暫緩
〔記者楊金城／台南報導〕中華郵政公司計畫將新營、台南兩個責任中心郵局合併升格為甲等局，新營郵局被併掉了，新營郵政工會反對合併案，工會理事長沈明祥和幹部昨天向立委葉宜津陳情，希望暫緩兩中心郵局合併，葉宜津表態反對兩局合併，將向交通部反映郵局基層員工的意見。
新營郵局（屬二等甲級局）下轄廿六個行政區（永康和新豐區隸屬台南局）、五十二個郵支局，現有員工六百八十三人，台南郵局（屬乙等局，位階高於新營郵局）約有一千二百九十多位員工。
中華郵政三年前因應五都升格，整併高雄和鳳山兩中心郵局、台中和豐原兩中心郵局，但台南局和新營局合併未成。
新營郵局局長吳信陵說，三年前，總公司要合併新營郵局和台南郵局，合併後的中心郵局設在台南，但當時因台南郵局辦公廳舍空間不足，加上業績未達到甲等局，因此合併暫緩，現在因兩局業績提升，台南郵局辦公廳舍足夠，才又重啟兩局合併。
新營郵政工會反對新營局與台南局合併，沈明祥說，合併後只是肥了主管，原新營郵局內勤員工，因為要到台南市區上班，估算有十多人可能因此選擇退休，形同逼退，而且合併不但不能精減人事費用，郵局員工未來要達到甲等局業績，以新營和台南兩局不到二千人，未來考績、獎金和人事異動都可能受到影響。
沈明祥說，中華郵政現行體制之責任中心郵局轄區，不全然依據行政區域劃分，新北市板橋、三重兩中心郵局就未合併，新營局在台南市升格直轄市後業績長紅，績效排名全國前三名，實在沒必要如此急迫的把新營、台南局合併，總公司應考慮新營、台南住居人口結構，若合併成一個中心郵局，管理幅度過大，無法就近發揮服務效益。
吳信陵說，新營郵局現有會計、人事、勞安等內勤約三十多人，如合併，約有十多人須到台南上班，公司未來會和員工開會溝通，確保員工就業權益。
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標題：〈南部〉新營郵局擬被併 工會陳情盼暫緩
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