〈台北都會〉關渡大橋八里往五股 研議塗銷禁行機車
2016-12-22
擬改善號誌燈、標線、標誌
〔記者賴筱桐／新北報導〕關渡大橋五股引道拓寬工程完工，十七日開放通行，八里往五股方向機車原本是直線前進，現在畫上「禁行機車」標線，請機車改走巷弄，騎士須繞行一大圈，引發反彈。市議員鄭宇恩昨邀集交通局會勘，擬改善號誌燈、標線、標誌等，增加安全性，並朝塗銷「禁行機車」方向研議規劃。
交通部公路總局主辦關渡橋五股引道拓寬工程，因八里往五股的直行車輛，和從淡水、關渡來的下橋車輛交織，常發生車禍，五股引道拓寬後，下橋汽車數量增多，為免事故發生，引導機車走巷子，再返回龍米路一段主幹道，繞行路線較原本距離約增加一百五十公尺，卻招致騎士批評，「這是什麼鬼設計」？
交通局交通管制工程科長葉燿墩表示，將於機車替代動線加強導引標誌，增設標線及照明設施，另將號誌燈秒數從現有的兩百一十秒縮短為一百秒左右，減少機車騎士停等時間，原則上朝塗銷「禁行機車」方向規劃，前提是做好配套措施，兼顧安全與機車族路權。
中華民國機車黨黨主席董建一建議，解除「禁行機車」方向，將下匝道的機慢車道改為混合車道，開放龍米路八十七巷與龍米路口機車紅燈右轉，微調停止線位置，移除巷口彎道處花台，另龍米路八十七巷左彎處調整動線，降低雙向會車風險，並於槽化區增設反光導桿等，交通局須進行車流量分析，視路況調整因應措施。
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