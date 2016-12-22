〈北部〉徐耀昌力拚財政 成效交鄉親評斷

2016-12-22

記者張勳騰／專訪

縣長徐耀昌上任滿二週年，縣府財政困窘，徐耀昌仍全力拚政績，並加入了「中彰投苗」及「桃竹竹苗」治理平台，縣府也在平台中提案請求協助修正「財政收支劃分法」，希望能改善苗栗縣的財政；至於二年來施政成效，則交由鄉親評斷。徐耀昌強調，未來兩年任期，縣府團隊將持續引進外部資源，強化各項軟硬體建設，讓苗栗鄉親不只感到幸福，也為住在苗栗感到驕傲。

4大推介主軸 行銷農產觀光

問：縣長這兩年來，頻到中國、日本、香港參訪，以及加入「藍八縣市」，請問會給苗栗縣帶來多少實質經濟效益及觀光人潮？

答： 我推動各項縣政不以黨派色彩為區別標準，係以縣民福祉為最大依歸，為實踐「讓最在地，變成最國際」的城市治理理念，縣府積極以「特色伴手禮」、「觀光遊程」、「特色產業」、「短期研修」等四大推介主軸行銷苗栗，已完成型錄編印供中國貿易商、旅遊業者採購參考；且配合中國地區舉辦之展銷活動，推介縣內具競爭力農特產品及觀光遊程。我二十四日將與縣內相關業者再前往北京及上海舉辦兩場農產品推介會，希望有機會銷往中國，給苗栗多一條活路。

此外，縣府規劃「短期研修」方案，結合縣內四所大專院校作為兩岸「短期研修生」接待學校，推出八大生活主題方案，以寓教於樂的體驗方式行銷苗栗，希望來自世界各地的年輕學子能在學習過程感受苗栗特色，為苗栗縣帶來更可觀的觀光人潮及經濟產值。

跨雙治理平台 拚交通助財政

問：苗栗已經參加中彰投及桃竹竹兩個區域治理平台，請問為苗栗營造什麼樣的優勢，如何避免因財政問題造成人才及人口之磁吸效應？

答：苗栗縣與桃、竹、竹四縣市同為客家人口居多的縣市，地理位置緊密相連，對四縣市縣民而言，是一個大生活圈；因此四縣市以「共同打造浪漫台三線計畫」為合作起點，並提案「延伸五楊高架道路」，盼透過區域治理在客家事務推動及交通網絡串連有具體實踐。

縣府並在平台中提案請求中央協助「修正財政收支劃分法」，盼中央政府能從法制面進行改革，賦予縣市政府更多財政自主權，加速建設地方及發展產業特色。我相信跨域合作是資源串連，更是資源共享，只要參與縣市齊心灌溉這片政策沃土，未來定能充分展現治理平台的合作能量，共同享受網絡治理的加乘效果。

推動七大場館 充實服務內容

問：除了縣府總預算，縣長一再強調開源、節流，但去年推動七大場館委外經營案，未如預期順利，請問是否有對外募款以及拓展財源的計畫，來協助縣政推動？

答：縣內各展館自去年七月一日起開始收費後，縣府團隊不斷檢討如何提供友善的遊憩空間及優質的服務品質，以提高公共服務的性價比（ＣＰ值），吸引更多的鄉親、遊客前往各展館觀光。部分展館礙於條件限制，雖無法以ＯＴ方式交由民間企業營運，惟縣府團隊持續以充實展演節目、設計加值優惠活動及連結縣府各項活動於展館舉辦等展銷方式，繼續擔負起推動各展館營運的責任。

交鄉親打分數 團隊持續努力

問：就任滿二週年，請問縣長若為自己打分數，給自己打幾分？

答：「心在縣民」是我一路走來的堅持，所以施政成績應交由鄉親評斷，至於鄉親給我打的分數，我與縣府團隊將作為日後推動縣政的重要參考依據，持續以穩健務實的步伐精進各項施政作為，為卓越苗栗而努力。