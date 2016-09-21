〈台北都會〉健身中心抽檢 僅1家全部合格

2016-09-21

〔記者鍾泓良／新北報導〕新北市消保官日前會同市府工務局、消防局及體育處人員 ，前往六家健身中心調查公共安全及定型化契約，結果僅有一家全部合格，五家限期改善，其中有兩家公安未限期改善遭罰十二萬元。

公安或契約有缺失 5家限期改善

新北市府消保官查核轄內新莊區台北健身院、X-LINE健身俱樂部、中和區世界健身俱樂部中和店及全真概念健康事業中和店、蘆洲區成吉思汗健身俱樂部及可爾姿光榮店等六家業者，其中僅蘆洲可爾姿光榮店全部合格，其餘五家業者公共安全或定型化契約皆有缺失。其中新莊台北健身院及X-LINE健身俱樂部新莊店建築公安缺失逾期未改善，工務局已開罰十二萬元。

台北健身院表示，因老舊建築樓梯太窄，被要求加寬，目前已進行設計變更程序；X-LINE新莊店表示，負責人不在，無法回應。

法制局消保官周繼雄表示，業者違反定型化契約要求文到卅日內改善，否則依《消費者保護法》第五十六條之一，處三萬元以上卅萬元以下罰鍰，限期不改正者，處五萬元以上五十萬元以下罰鍰，並得按次處罰。